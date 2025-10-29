'Savcıyım' tuzağı bozuldu!: 1 milyonu polis son anda kurtardı

Siirt’te polis ekipleri, kendisini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzere olan bir vatandaşı son anda kurtardı.

Kent merkezinde yaşayan H.V.’yi arayan dolandırıcılar, kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyip, verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. Altınlarını bozdurmak için evden çıkan H.V.’ye ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumculara eşkal bilgisi göndererek H.V.’yi Aydınlar Caddesi’nde buldu ve altınlarını bozdurmasını engelledi.

Böylece dolandırıcıların 1 milyon liralık planı bozuldu. O anlar, kentteki güvenlik kameralarına da yansıdı.