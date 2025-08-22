Şavşat’ta mahkeme kararıyla işe iade edilen işçilerin kurduğu çadırı polis kaldırdı

Şavşat Belediyesi’nde yerel seçimleri AKP kazanınca işten çıkarılan ve açtıkları işe iade davalarını kazanmalarına rağmen göreve başlatılmayan işçilerin kurduğu direniş çadırı, güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı.

Çadırlarının kaldırılmasına tepki gösteren işçiler, bu kez Şavşat sokaklarında yürüyüş düzenledi ve belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Belediye-İş Sendikası Artvin-Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, Sol Parti Artvin İl Yöneticisi Erkan Evbaşı, CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk, Sol Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, işten çıkarılan işçiler ve çok sayıda Şavşatlı katıldı.

"HALK SENİ İŞÇİLERİN EKMEĞİYLE OYNA DİYE SEÇMEDİ"

Yaşar Kaspar, şu ifadelere yer verdi:

"İki gün önce çadırımızı kurduk. Çadırımız neden kurulmuş diye merak edenler varmış ama gelip soramıyorlar. 3. katta oturup keyif yapanlar burada bir seneye yakın 29 arkadaşımızın davası sürerken sessiz kaldı. Mahkemeler sonuçlandı, işe iade kararı verildi. Gerekçeli kararda da hakime hanım çok net bir şekilde hukuka uygun kararı yazdı. Ancak bu şehri yönettiğini sanan sözde belediye başkanı, mahkeme kararını tanımayacağını, hatta mahkemenin nasıl böyle bir karar verdiğini sorguladığını arkadaşlarımıza bizzat söylemiş. Bu, hukuku tanımamak ve yargıya meydan okumaktır. Bugün açtığımız demokrasi çadırımızı yıktılar. Canları sağ olsun, biz sokakta da kurarız, sokakta da yatarız. Hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz. Biz Şavşat’ın huzurunu bozmak isteyen taraf olmadık ama belli ki birileri bu huzuru bozmak için elinden geleni yapıyor. Seçilmiş belediye başkanı halk beni seçti diyor ama halk seni işçilerin ekmeğiyle oyna diye seçmedi. 39 işçiyi siyasi intikam uğruna işten at diye seçmedi."

Belediye Başkanı Durmuş Aydın’ı eleştiren Kaspar, "Bugün halkın huzurunu kaçıran sensin. Her gün yeni bir yalanla, işçilerin hakkını gasp ederek yol almaya çalışıyorsun. Mahkeme kararı çıktı, ama sen çıkıp 'mahkeme nasıl böyle karar verir' diyorsun. Sen mahkeme misin? Sen yargı kurumu musun? Halk seni belediyenin işlerini yapmak için seçti ama sen işçilerin ekmeğini keserek ve siyasi yandaşlarını doldurarak görevini kötüye kullanıyorsun" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİ DÜŞMANLARINI ÇİÇEKLERLE UĞURLAMAYIZ"

Yaşar Kaspar, işçilere yönelen baskılara da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"İki gündür arkadaşlarımız baskı altında. Tehditlerle, korkutmalarla sindirmeye çalışıyorlar. Görevli kolluk kuvvetlerini işçilerin üzerine salanlara buradan sesleniyoruz; canımızı da almak istiyorsanız alın, biz buradayız. Bu sokaklardan hakkımızı almadan ayrılmayacağız. Biz işçi düşmanlarını çiçeklerle uğurlamayız, gereken şekilde göndeririz. Durmuş Aydın, 31 Mart 2029’da bu sokaklardan gidecek, bu halkın yüzüne bakamayacaksınız. Tarihin çöplüğünde yerini alacak. Sevgili Şavşat halkı; sizleri bu hak mücadelesinde yanımızda olmaya davet ediyorum. Bu işçiler sizin çöpünüzü temizledi, kanalizasyonunuzu açtı, yangınınıza koştu, hastanıza yetişti. Bu çocuklar bu şehrin çocuklarıdır. Onların ekmeğini ellerinden alanlara karşı sessiz kalmayın. Destek verin, sahip çıkın. Yarın yüzünüze gülen, bugün işçilerin hakkını gasp edenlere gerekli cevabı birlikte verelim."

Kaspar, eylemlerini daha da büyüteceklerini de dile getirerek, "Biz her hafta burada olacağız. Türkiye’nin farklı yerlerinden işçi arkadaşlarımız gelecek, farklı eylemler yapılacak. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. İsteyen istediği yere çeksin, isteyen siyasallaştırsın. Biz işçi hakkı için buradayız. Çadırımızı yıktınız ama bu mücadeleyi yıkamayacaksınız" dedi.