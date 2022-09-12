Şavşat'ta 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık yandı: 12 büyükbaş öldü
Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 12 büyükbaş da öldü.
Şavşat'ın Dutlu köyüne bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde Altun ailesine ait samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.
HAYVANLAR KURTARILAMADI
Yangına uykuda yakalananlar ise kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 12 ise öldü.
Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Devletimizle yurttaşlarımızın yanındayız. Evleri yanan vatandaşlarımızı köydeki boş evlere yerleştirdik. İhtiyaçları karşılanıyor. Allah böyle felaketler göstermesin. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.
"EV, AHIR VE SAMANLIKLAR TAMAMEN YANDI"
Köy muhtarı Mürsel Altun da yurttaşların canlarını zor kurtardıklarını dile getirerek, "Ev, ahır ve samanlıklar tamamen yandı.12 büyükbaş hayvan öldü. Hiçbir şey kurtaramadık. Yangında tüm yurttaşlar seferber oldu. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sarmak için yardımcı olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
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