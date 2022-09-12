Fatih'te korkutan yangın: Çanta imalathanesi alev alev yandı!
İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın en üst katındaki çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken iki kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Fatih Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak'ta 12 Eylül Pazartesi saat 09.30 sıralarında 4 katlı Ambarlı İş Merkezi'nin en üst katında bulunan çanta ve ayakkabı imalathanesinden yükselen dumanları görenler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmek istedi.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Yoğun dumandan etkilenen iki kişiyi çıkartan yurttaşlar, alevlerin artması üzerine itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
"HER YERDE ÇOK DUMAN VARDI"
İtfaiye yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.
Görgü tanığı Çağrı Usta, "Biz gördüğümüzde her yer duman altıydı. Yangın tüplerini alarak yukarıya çıktık ama içeride bir şey yapamadık. Çünkü her yerde çok duman vardı. Orada çalışan iki çocuk vardı biri yerde yatıyordu. Onları aşağıya indirdik. Büyük ihtimal zehirlenmişlerdi. Sonra itfaiyeye haber verdik. Çanta ve ayakkabı imalathanesiydi" dedi.
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