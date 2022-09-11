Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın

11 Eylül 2022 Pazar, 11:16

Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİRİNCİ KATA SIÇRADI

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısını levye ile kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen işyerinın sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.