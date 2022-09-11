Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİRİNCİ KATA SIÇRADI
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısını levye ile kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen işyerinın sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti