Savunması pes dedirtti! 50 kilo uyuşturucunun ham maddesi 'çelik termostan' çıktı

Adana’da narkotik polisleri 50 kilogram bonzai üretimine yarayan 500 gram hammaddeyi çelik termos içindeki kahvenin içine zulalanmış olarak ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ‘İçiciyim’ dese de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savunması pes dedirtti! 50 kilo uyuşturucunun ham maddesi 'çelik termostan' çıktı
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:52

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin Mersin Tarsus- Adana-Gaziantep otoyolunda gerçekleştirdiği çalışmada bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde polis, yolculardan M.Y.’nin (35) telaşı tavırlarından şüphelendi.

Bunun üzerine şüphelinin el bagajında yapılan arama da çelik termos içerisinde kahvenin arasına zulalanmış vaziyette 500 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu madde satmıyorum, içiciyim" savunasını yaptı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden ele geçirilen hammaddeden 50 kilogram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde yapılabildiği öğrenildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Adana

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