Saygı Öztürk: 'Meral Akşener hakaret edenleri anında engelliyor, bilgisayarın başında bizzat kendisi var'

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:13

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'bir gününü' anlattı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bulunduğu dönemde kahvaltısını yapıyor, gazeteleri okuyor, saat 10.00 civarında genel merkeze geliyor. Akşener, hemen Başkanlık Divanı'nı topluyor, günün konuları ele alınıyor" diyen Öztürk, "Daha kapsamlı gündem maddeleri olduğunda Genel İdare Kurulu'nu topluyor. Emekli diplomatlardan oluşturduğu dış politika ekibiyle, kimisi halen görevde bulunan ekonomistlerle kapsamlı toplantılar yapıyor" dedi.

"HAKARET EDENLERİ ANINDA ENGELLİYOR"

Öztürk şöyle devam etti:

"Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor. Hakaret edenleri anında engelliyor. Yani engellemelerin bir başkası tarafından yapıldığını sanmayın, bilgisayar başındaki bizzat Meral Hanım olduğunu bilin.

8 yıl TBMM Başkanvekilliği, İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan 24 yıllık parlamenter Meral Akşener, Şırnak'a da gidiyor, Edirne'ye de. 'Korkmuyorum kardeşim, korkmuyorum' diyor."