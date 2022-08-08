Sayıları her geçen gün artan poligonlarda denetim yetersiz, iktidar duyarsız

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Silahlı cinayet ve yaralama olaylarında yaşanan artışlar poligonların sayısının artmasına karşın denetiminin yeterli olup olmadığını akıllara getiriyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ülkede yaşanan iç huzursuzluğun, adaletin hiçbir şekilde işlememesinin ve denetimsiz sığınmacı akınının toplumda güven kaybına yol açtığını ve kişilerin farklı tedbirler almasına neden olduğunu belirterek “Poligonların İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere valilikler ve ilgili kamu idarelerince ne sıklıkla ve ne şekillerde denetlendiği belli değil. Ben, konuyla ilgili hem araştırma hem soru önergesi verdim. Halen daha bir yanıt yok” diye konuştu.

SADAT DETAYI

İçişleri Bakanlığı’na verdiği önergeye yanıt alamayan isimlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Mermi ve silah envanterleri en son ne zaman denetlendi? SADAT’ın silah, tüfek ve hatta keskin nişancılığa uygun, gerçek atış poligon sistemleri hizmeti verdiği resmi internet sitesinde mevcut. Bu poligonları kimlerin açtığını, SADAT’ın poligonlarının olup olmadığını ve bu poligonları açanların AKP’li siyasilerle bir bağının bulunup bulunmadığının cevabını bekliyoruz” dedi.

"SOMUT VERİYE ULAŞILMIYOR"

Poligonların risklerine vurgu yapan avukat Birsen Baş Topaloğlu, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yapmış olduğu açıklamada haberli-habersiz 2021 yılında bu denetimlerin yapılıp tamamlandığı 2022 yılının denetimlerinin ise devam ettiği şeklinde bir duyuru yayımlanmış. Bunun dışında somut veriye ulaşmak mümkün değil. Doğru olan, konuyla ilgili istatistiki verilerin yayımlanması ve denetim sonuçlarının kamunun bilgisine sunulmasıdır” şeklinde konuştu. Topaloğlu, “Yasal olarak bir kişiye silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verirken tıbbi ve hukuki her türlü araştırma yapılıyor, sabıka kaydı ve sağlık heyet raporu isteniyor. Poligonda öğrendiklerini çıkıp bir suçta kullanacak birinin eline silah veriyorsunuz ve onun yetkinliğinin artmasını sağlıyorsunuz. Bu kişilerin toplum güvenliği açından risk taşıdığı tartışmasız. Silah ruhsatı veya ruhsat başvurusu olmayan kişilerin poligonları kullanması doğru değil” dedi.

ÇOCUKLAR DA POLİGONDA

18 yaşından küçüklerin yanında velisi varsa atış yapabileceğini belirten Topaloğlu, “Reşit olmayan bir çocuk neden silahla atış talimi yapsın? Kadın cinayetlerinin her yıl artarak devam ettiği ve önlenemediği ülkemizde silaha her türlü erişimin engellenmesi önemlidir. Poligonları kullanacak kişilerde de bu riskler gözetilerek bir denetim ve kısıtlama yapılması, bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerekli” dedi.