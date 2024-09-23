Sayıştay 2023 yılı denetim raporlarında Dışişleri Bakanlığı’ndaki usulsüzlükler bir bir sıralandı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Sayıştay, bakanlıklara ilişkin 2023 yılı denetim raporlarını yayımladı. Raporlarda çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği görüldü. Dışişleri Bakanlığı için hazırlanan raporda; taşınır mallara ilişkin bazı muhasebe kayıtlarında dönemsellik ve tutarlılık kavramlarına uyulmadığı bulgusuna rastlandı. Bakanlığın, “malzeme hesabı, tesis, makine ve cihazlar hesabı, taşıtlar hesabı, demirbaşlar hesabı” gibi unsurlara konu olan işlemlerinin bazılarının 2022 yılında gerçekleştirildiği halde muhasebe kayıtlarına 2023 yılı işlemi gibi geçirildiği ve “mahsup dönemi geçtiği halde harcama birimlerinde önceki yıllara ait taşınır düzeltme kayıtlarına ve veri girişlerine” kaydedildiği tespit edildi.

KUR FARKI GİDERLERİ

Rapordaki diğer bulgularda ise bakanlığın yurtdışına yapılacak personel giderleri, mal ve hizmet alımları, tedavi giderleri, uluslararası kuruluşlara katkı payı vb. ödemeler nedeniyle oluşan kur farklarının tamamını “personel giderleri” bölümünde yansıttığı görüldü.

LİMİTLERE UYULMADI

Sayıştay tarafından, bakanlığın 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu eki cetvelinde yer alan sermaye giderleri limitlerine uygun olmayan kayıtları bulundurduğu ve belirlenmiş tutarları aşanların bazılarının ise sermaye giderleri koduna kaydedilmediği bulgusuna rastlandı.

TAKİP EDİLMEDİ

Raporda ayrıca yurtdışı temsilciliklerde görevli personel ile aile üyelerinin tedavi giderleri için 2022 yılına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gönderilen tedavi evraklarının sayısı ile SGK’den cevaben gelen yazı karşılaştırıldı. Raporda, arada 29 tedavi evrakı farkı olduğu belirtilerek “Tedavi hizmeti, finansmanı sağlanan bir sağlık hizmeti olduğu halde SGK tarafından yerel rayiç idareye gönderilmemiş olabilir. Bu durumda söz konusu tutarların takibinin yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. Tedavi hizmeti finansmanı sağlanmayan bir sağlık hizmeti olduğundan idareye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu durumda, esasen kişiye ödenmemesi gereken bir tedavi giderinin ödemesinin yapıldığı anlamına gelmektedir” denildi.

