Sayıştay AKP’li Balıkesir Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlükleri tek tek sıraladı

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’de istifasını istediği belediye başkanları arasında Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur yer alıyordu. Uğur bir süre istifaya direndikten sonra “tehdit edildiğini” açıklayarak gözyaşlarıyla istifa etmişti. Uğur’dan sonra 2019 yerel seçimlerinde göreve AKP’li Yücel Yılmaz seçildi. Yılmaz, 8 Nisan 2019’da mazbatasını aldı ve başkanlık görevine başladı.

Başkan göreve geldikten altı hafta sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Hizmet Alım İşi” ihalesine çıktı. İhale kararı 21 Mayıs 2019’da alındı ve jet hızıyla dört gün sonra ihale yapıldı. İhaleye tek şirket olarak Enderun Kurumsal Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Ticaret Anonim teklif verdi ve kazandı. İhaleye 250 bin TL teklif verildi ve maliyet 299 bin TL olarak hesaplandı. “Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Hizmet Alım İşi” ihalesine tek başına giren şirket yerel seçimlerden iki hafta önce Ankara’da kuruldu. Şirketin resmi kayıtlardaki adresinin ise bir apartman dairesi olduğu görülüyor. İhaleden sadece bir gün önce el değiştirdiği ortaya çıkan şirket belediyeye ISO 37001 yolsuzlukla mücadele sistemini kuracaktı. ISO 37001, kuruluşların rüşveti önleme, tespit etme ve ele almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ‘Rüşvet Karşıtı Yönetim Sistemi’ standardı olarak biliniyor.

USULSÜZ BİNA VERİLDİ

Belediyeye ait çok sayıda taşınmazın da ihaleyle kiraya verilmesi gerekirken işgaliye sözleşmesiyle kiraya verildiği ortaya çıkarıldı. Dükkân, kafeterya, büfe ve benzeri 91 adet taşınmazın ihale yapılmadan kiraya verildiği belirlendi. Üç derneğe 3 yıl, 10 yıl ve süresiz tahsisler yapıldı. Kanuna aykırı bulunan bu tahsislerin iptal edilerek belediye meclis kararı ve çevre ve şehircilik bakanlığı onayıyla yapılması istendi. Sayıştay’ın son tespiti ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaflığına ilişkin. Sayıştay, belediyenin yeteri kadar şeffaf olmadığını bildirdi.

DÜZENLEME YAPILMADI

Kamuoyuna açıklaması zorunlu bilgi, belge ve karar ve raporları internet sitesinde yayınlamadığını tespit etti. Sayıştay denetçilerinin bir önceki yıl da aynı konulara ilişkin tespitlerinin olmasına rağmen belediyenin bu bulguları düzeltme yoluna gitmediği görüldü.

İHALEYE RAĞMEN DEVAM

Enderun Kurumsal Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Ticaret Anonim çalışmaya başladıktan sonra “rüşvet karşıtı yönetim sistemi”nde bir değişiklik olmadığı anlaşıldı. Sayıştay’ın bir yıl süren denetimleri rapor haline getirildi ve 2021’de yayımladı. Raporda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler tek tek belirlendi. Usulsüzlüklerden biri minibüs hatlarının işletmeleriyle ilgiliydi. Başkanlığını Yücel Yılmaz’ın yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 bin 217 minibüs hattının işletme hakkını ihalesiz ve süresiz olarak verdiği belirlendi. Ayrıca meyve hali, iskele, kahvehane, tiyatro gibi yerlerin ihale yapılmadan belediye şirketlerine kiralandığı tespit edildi. Sayıştay, bunu 2886 sayılı devlet ihale kanununa aykırı buldu.