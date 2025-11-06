Sayıştay’dan MHP’li Aliağa Belediyesi’ne ağır rapor: Düğünlerde 1.3 milyonluk altın takılmış

Sayıştay, MHP’li Serkan Acar’ın yönetimindeki Aliağa Belediyesi için 2024 yılı denetim raporunu yayımladı. Rapora göre, 2024 mali yılında 2 milyar 728 milyon 242 bin 884 TL ödenek alan belediyenin 67 milyon 760 bin 995.51 TL tutarındaki ödeneği iptal edilirken 2 milyar 660 milyon 481 bin 888.49 TL’si harcandı. Raporda yer alan 2024 yılı faaliyet sonuçları tablosuna göre de geliri 1 milyar 710 milyon 478 bin 467.75 TL olan belediyenin gideri 2 milyar 194 milyon 41 bin 671.91 TL olurken 483 milyon 563 bin 204.16 TL borç olduğu görüldü.

Sayıştay raporuna göre, belediye ve iştirak şirketlere ait vergi ve SGK borçlarının toplamı 604 milyon 571 bin 673.35 TL olmasına rağmen idarenin mali tablolarında yalnızca 113 milyon 396 bin 963.35 TL olarak gösterdiği bilgisi yer alırken vergi ve SGK borçlarını vadesinde ödeyemediği ve bu nedenle yüksek tutarlarda gecikme cezası ödediği bilgisi ver aldı. Raporda belediyenin toplam 210 milyon 896 bin 793.03 TL olan giderlerini zamanında ve tam olarak ödememesi nedeniyle çok sayıda icra takibine uğradığı ve icra masraf ve giderleri ödendiği rapora yansıdı.

Bu kapsamda 2024 yılında 8 milyon 543 bin 792.46 TL tutarında icra ödemesi yapıldığı belirtildi.

Belediyenin idare bütçesinin “temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri” ödeneklerinden 55 milyon 949 bin 158.80 TL harcama yapıldığı, bu harcamaların 1 milyon 316 bin 940.00 TL’sinin düğün, nişan, sünnet törenlerinde altın hediye edildiği, 12 milyon 988 bin 280.90 TL’sinin ise sosyal yardım niteliğindeki harcamalardan oluştuğu raporda yer aldı. Geriye kalan kısmının dini, milli ve diğer bazı özel günlerde yapılan çeşitli organizasyonlar ve başkanlık özel kalem müdürlüğüne alınan mal ve hizmetlere ilişkin olduğu açıklanan raporda tasarruf tedbirleri hatırlatarak bu gibi giderlerin yasaklandığı belirtildi.

TARİHLERİ İLE OYNANDI

MHP’li belediyenin 2023 yılına ait 272 milyon 979 bin 712.61 TL tutarında giderin 2024 yılında bütçeleştirildiği ve 2024 yılına ilişkin ilgili gider hesaplarına kaydedildiği rapora yansırken toplam 84 adet taşınmazın belediyeye ait şirketlere kiraya verildiğini, bu taşınmazların 57 adedinin kiracı şirketlerce ihalesiz olarak üçüncü kişilere kiraya verildiği ortaya çıktı. Şirketlerin kiraladıkları taşınmazlar için tahsil edilmesi gereken 2024 yılı kira bedelleri toplamının 8 milyon 502 bin 905.27 TL olduğu, bu tutarların sadece 928 bin 589.06 TL’sinin ödendiği, ödenmeyen alacaklar için ise takip işlemi yapılmadığı tespit edildi.