Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği’nde değişiklik
Sayıştay, denetçi yardımcılığı alımındaki üç aşamalı sınavında değişiklik yaptı. Değişiklikle sınavın değerlendirmesinde alan ağırlıkları değiştirildi. Sınavın değerlendirilmesinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebenin ağırlığı azaltıldı.
TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, denetçi yardımcılığı alımındaki üç aşamalı sınavın ilk bölümünde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapan düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
ÜÇ AŞAMALI SINAV
Denetçi yardımcılığı giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Yeni düzenleme ile bu sınavın ilk aşaması olan “elemede” değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin eski halinde eleme sınavının değerlendirilmesinde, iktisat yüzde 20, maliye yüzde 20, hukuk yüzde 20, muhasebe yüzde 20, genel yetenek yüzde 10 ve genel kültür yüzde 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanıyordu. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konuluyordu.
20’DEN 50’YE ÇIKTI
Değişiklikle sınavın değerlendirmesinde alan ağırlıkları değiştirildi. Sınavın değerlendirilmesinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebenin ağırlığı azaltılırken genel yetenek ve genel kültürün ağırlığı ise artırıldı. Denetçilikte temel olan alan bilgisi (iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe soruları) yüzde 50, genel yetenek ve genel kültür yüzde 50 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacak. Yönetmeliğin eski halinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebeden oluşan alan bilgisinin eleme sınavındaki ağırlığı yüzde 80 idi. Yeni düzenleme ile bu ağırlık yüzde 50’ye indirilmiş oldu. Eskiden toplamda yüzde 20 olan genel yetenek ile genel kültürün ağırlığı ise yüzde 50’ye çıkarıldı. ? ANKARA
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GİREBİLİYOR
Sınavı geçen adaylar eskiden olduğu gibi yine yazılı ve sözlü sınava girecek. Yönetmeliğe göre sınava girecek kişilerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları şartı aranıyor.
İlgili Haberler
- CHP'li Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimine açılması için kanun teklifi verdi
- Sayıştay, 'FETÖ üyesi olduğu' gerekçesiyle üç denetçiyi meslekten çıkardı
- Sayıştay'da ortaya çıktı: 'Uzman network personeli' denilip 26 bin TL maaş
Video Haberler
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
- Mahalleyi dumana boğan yangın
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Zelenski: 'Ukraynalılar saf insanlar değillerdir'
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Ünlü bankadan dikkat çeken TL raporu
- İktidar, muhalefeti duymaya başladı
- 625 milyon dolarlık kripto para soygunu
- ABD'den İsrail'deki silahlı saldırıya kınama
- Meteoroloji sıcaklık için tarih verdi: 12 derece artacak
- Galatasaray’da ikna turları
- Fenerbahçe'de 3 teknik direktör adayı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi