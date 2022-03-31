31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, denetçi yardımcılığı alımındaki üç aşamalı sınavın ilk bölümünde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği’nde değişiklik yapan düzenleme dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜÇ AŞAMALI SINAV

Denetçi yardımcılığı giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Yeni düzenleme ile bu sınavın ilk aşaması olan “elemede” değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin eski halinde eleme sınavının değerlendirilmesinde, iktisat yüzde 20, maliye yüzde 20, hukuk yüzde 20, muhasebe yüzde 20, genel yetenek yüzde 10 ve genel kültür yüzde 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanıyordu. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konuluyordu.

20’DEN 50’YE ÇIKTI

Değişiklikle sınavın değerlendirmesinde alan ağırlıkları değiştirildi. Sınavın değerlendirilmesinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebenin ağırlığı azaltılırken genel yetenek ve genel kültürün ağırlığı ise artırıldı. Denetçilikte temel olan alan bilgisi (iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe soruları) yüzde 50, genel yetenek ve genel kültür yüzde 50 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacak. Yönetmeliğin eski halinde iktisat, maliye, hukuk ve muhasebeden oluşan alan bilgisinin eleme sınavındaki ağırlığı yüzde 80 idi. Yeni düzenleme ile bu ağırlık yüzde 50’ye indirilmiş oldu. Eskiden toplamda yüzde 20 olan genel yetenek ile genel kültürün ağırlığı ise yüzde 50’ye çıkarıldı. ? ANKARA

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GİREBİLİYOR

Sınavı geçen adaylar eskiden olduğu gibi yine yazılı ve sözlü sınava girecek. Yönetmeliğe göre sınava girecek kişilerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları şartı aranıyor.