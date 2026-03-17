Sayıştay, özel hastanelerle ilgili ağır tespitlerin yer aldığı Ekim 2018 tarihli taslak raporun neden hâlâ yayınlanmadığına yanıt verdi: ‘Süreçler tamamlanmadı’

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM Başkanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, görevli denetim ekibi tarafından tamamlanarak Ekim 2018’de Sayıştay Başkanlığı’na sunulan “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği 2018 Yılı Taslak Raporunun” üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçtiği halde Sayıştay Başkanlığı tarafından halen yayınlanmadığına dikkat çekti.

AĞIR BULGULAR

Sayıştay’ın bir türlü yayınlamadığı denetim raporunda; özellikle yenidoğan yoğun bakım ve kuvöz hizmetleri alanında, özel sağlık kuruluşlarının uygulamalarına ilişkin son derece çarpıcı tespitlere yer verildiğine işaret eden Pala, önergesinde, şöyle devam etti:

“Raporun ‘2.1.4.1. Özel Sağlık Kuruluşlarının Yapmış Olduğu Suistimaller’ başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır: ‘Yapılan incelemede ülkemizin hemen her yerinde genel itibari ile özel sağlık kuruluşlarında kuvözde kalma sürelerinin üniversite ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kamu hastanelerinden daha yüksek olduğu görülmüştür.’”

Önergede, raporun içeriğine dair şu bilgilere yer verildi:

“Raporda; bazı özel hastanelerde kamuya ait hastanelerin 36’da 1’i kadar yenidoğan hizmeti verilmesine karşılık, elde edilen gelirin kamu sağlık kuruluşlarının yaklaşık 2 katı olduğu tespit edilmiştir. Bazı özel sağlık kuruluşlarında üniversite ve araştırma hastanelerinin 9’da 1’i kadar hizmet verilmesine karşılık, üniversite ve araştırma hastanelerinin 2 katından daha fazla gelir elde edildiği tespit edilmiştir. Aynı raporda; SGK tarafından 2. basamak sağlık kuruluşlarına günlük 200 TL, 3. basamak sağlık kuruluşlarına ise günlük 800 TL ödeme yapılmasına rağmen, fiilen 3. basamak hizmet sunulmadığı halde 3. basamak sağlık kuruluşu gibi faturalandırma yapıldığı, bu nedenle özel sağlık kuruluşlarının üniversite ve kamu hastanelerinden daha fazla gelir elde edebildiği vurgulanmaktadır.”

‘SUİSTİMAL RİSKİ’ VAR

Önergede, Sayıştay’ın “Bu durumun özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan özel sağlık kuruluşları ile metropollerde bulunan bazı hastanelerde çok yaygın olarak ortaya çıkması bu alanda suistimal riskini açık bir şekilde göstermektedir” tespitine yer verdiği belirtildi.

‘UZUN SÜRE KUVÖZDE BEKLETİYORLAR’

Önergede şöyle devam edildi:

“Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, Şanlıurfa, Van, Mardin, Osmaniye, Antalya ve Batman’da bulunan bazı özel hastanelerin, devletten daha fazla ödeme almak için, yenidoğan bebekleri kamu hastanelerine göre çok daha uzun süre kuvözde beklettikleri tespit edilmiştir.”

Önergede, Sayıştay tarafından daha önceki denetimlerde de bazı hastanelerde mevcut yatak kapasitesinin üzerinde yoğun bakım hizmeti verildiği, bu yolla SGK’dan haksız gelir elde edildiğinin tespit edilmesine karşın, söz konusu özel sağlık kuruluşları hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, faaliyetlerine aynen devam ettiklerinin raporda açıkça ifade edildiği anımsatıldı. Tüm bu bulgulara karşın raporun 2018’de hazırlanmış olmasına karşın kamuoyuyla paylaşılmamasının, söz konusu suistimallerin yıllar boyunca sürmesine ve SGK’nın mali yapısının zayıflamasına, aynı zamanda üniversite hastanelerinin mali açıdan daha da kırılgan hale gelmesine neden olduğu belirtildi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR!

CHP’li Pala önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

“Taslak raporun denetim ekibi tarafından Ekim 2018’de Sayıştay Başkanlık makamına sunulduğu halde, 7 yıldır Sayıştay’ın bir türlü yayımlamamasının gerekçesi nedir ? Raporun açıklanmaması nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkin bir değerlendirme yapılması planlanmakta mıdır ? Raporda açıkça belirtilen; özel sağlık kuruluşlarının hizmet miktarı ile elde ettikleri gelir arasındaki orantısızlıklara rağmen, bugüne kadar hangi özel sağlık kuruluşları hakkında hangi idari ve mali yaptırımlar uygulanmıştır ? Yenidoğan bebeklerin özel sağlık kuruluşlarında olağan dışı uzun sürelerle kuvözde tutulmasının, tıbbi gereklilik dışında gelir artırma amacı taşıdığı yönündeki Sayıştay tespitleri doğrultusunda, sağlık hizmetinin etik ve tıbbi denetimine yönelik hangi somut işlemler yapılmıştır ? Söz konusu rapor neden Sayıştay Başkanlığı web sayfası üzerinden yayınlanmamıştır ?”

SAYIŞTAY YANIT VERDİ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ sorulara, Sayıştay Başkanlığı’ndan alınan cevapla yanıt verdi. Sayıştay Başkanlığı yanıtında raporlarla ilgili olarak Sayıştay Yasası’nda yer alan süreçleri aktardı. Sayıştay raporlarının Sayıştay Yasası’nda belirtilen denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanarak ilgili süreçlerinin tamamlanmasının ardından Sayıştay Başkanı tarafından TBMM’ye sunulan veya kamu idarelerine gönderilen raporlar olduğu belirtildi. Yanıtta, “Bahse konu raporun bu minvalde süreçleri tamamlanmamıştır” denildi.