6 Şubat depremlerinde kapatıldı: Muhtardan yastıklı yorganlı 'PTT' eylemi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:30

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:30

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi, 6 Şubat depremlerinden sonra kapatıldı. Şubenin kapatılmasıyla binlerce insan mağdur olurken 2024 yerel seçimlerinde seçilen muhtar İsmail Çelik, çok kez şubenin yeniden açılması için PTT'ye dilekçe verdi.

DÖNÜŞ OLMAYINCA EYLEME BAŞLADI

Ancak PTT'den dönüş olmaması üzerine muhtar Çelik, bu seferde PTT Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde eyleme başladı. Akşamları müdürlük önüne giden Çelik, yanında getirdiği yastık ve yorganla burada oturuyor, uyuyor ve dilekçelerine cevap bekliyor.

ŞUBENİN AÇILMASI SEÇİM VAADİ

Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı İsmail Çelik, PTT şubesinin açılmasının seçim vaadi olduğunu anlatarak, “Bizim mahallemiz Adana'da en fazla emekli ve yaşlının yaşadığı mahalle. Bu PTT şubesini ben kendim için istemiyorum, yaşlı ve emekli vatandaşlarımız için istiyorum. Depremden sonra hasar aldı denilerek kapatıldı ancak şubenin üzerinde 4 katlı bir ev var ve o evde insanlar halen oturuyor” dedi.

“ŞUBE AÇILMAZSA DA BENİ GÖREVDEN ALSINLAR”

Yeni şube açılana kadar eylemine devam edeceğini aktaran muhtar Çelik, “Gündüzleri iş yoğunluğu nedeniyle gelemiyorum ancak akşamları buraya geliyorum, çayımı demleyip oturuyorum. Gecede burada yatıyorum. Eğer şube açılmazsa Ankara'ya kadar yürüyeceğim. O şubenin burada açılması için elimden geleni yapacağım. Eğer şube açılmazsa da beni görevden alsınlar” ifadelerini kullandı.