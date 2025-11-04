Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Şırnak Üniversitesi kayıtlarında 681 milyonluk tutarsızlık tespit edildi!

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporuna göre, Şırnak Üniversitesinin taşınmazlarının "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun şekilde kaydedilmediği, bu nedenle muhasebe kayıtları ile icmal cetvelleri arasında 681 milyon 992 bin 279 liralık fark bulunduğu vurgulandı.

Denetim raporuna göre Şırnak Üniversitesinin 2024 yılı sonu bilançosunda taşınmazlarının toplam değeri 770 milyon 930 bin 52 lira olarak yer aldı. Ancak aynı yıl için düzenlenen Taşınmaz Formları ve İcmal Cetvellerinde bu rakamın 88 milyon 937 bin 773 lira olduğu görüldü. Kurum kayıtları arasında 682 milyon liraya yakın uyumsuzluk olduğu belirlendi.

Sayıştay raporunda, üniversitenin "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi. Denetçiler, 2006 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin kamu idarelerinin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazların eksiksiz ve doğru şekilde kaydedilmesini zorunlu kıldığını hatırlattı. Raporda ayrıca, taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerin hazırladığı formlar ile mali hizmetler birimi tarafından düzenlenen icmal cetvelleri arasında tutarlılık sağlanamadığı, bu durumun da üniversitenin mali tablolarında güvenilirliği zedelediği belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, Şırnak Üniversitesinin 2024 yılına ait taşınmaz cetvellerinde 215 kayıtlı taşınmaz yer alırken, bunların toplam değeri 88 milyon 937 bin lira, bilançoda ise 770 milyon 930 bin lira olarak görünüyor. Aradaki farkın kaynağı ise raporda açıkça belirtilmedi. Sayıştay uzmanları, bu durumun mevzuata aykırı olduğunu ve taşınmaz yönetiminde ciddi aksaklıklar bulunduğunu belirterek, kayıtların yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

''FARK TEKNİK NEDENLERDEN KAYNAKLANDI"

Şırnak Üniversitesi, Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda yer alan "taşınmaz değer farkı" tespitine ilişkin açıklama yaptı. Üniversite yönetimi, söz konusu farkın herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlükten değil, teknik nedenlerden kaynaklandığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, muhasebe bilançosundaki taşınmaz toplam değeri ile icmal cetvellerinde yer alan taşınmaz değerleri arasında fark tespit edildiği, ancak bu farkın farklı sistemlerde kullanılan kayıt ve değerleme esaslarının farklı olmasından doğduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığının Otomasyon Sistemi olan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS) üzerinden yürütülmektedir. Bu sistemde yıl sonlarında taşınmazlara enflasyon farkı otomatik olarak uygulanmakta ve değerleri artmaktadır. Kurum İcmal Cetvelinde ise üniversitemiz kuruluş aşamasında binalara Belediye Başkanlığınca verilen rayiç değerler kayıtlıdır. Bu değerler güncellenmediği için muhasebe kayıtlarıyla fark oluşmuştur."

Açıklamada, farkın 2024 yılı sonu itibariyle giderildiği ve kayıtların uyumlu hale getirildiği ifade edilerek, "Sayıştay Başkanlığınca tespit edilen bu bulgu bir suç unsuru taşısaydı, yargılama işlemleri resen başlatılırdı. Bu fark maddi bir kayıp değil, kayıt sistemleri arasındaki teknik farklılıklardan kaynaklanan geçici bir uyumsuzluktur" denildi.

Üniversite yönetimi, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla açıklama yapıldığını, Sayıştay raporunda herhangi bir usulsüzlük ya da yolsuzluk iddiasının yer almadığını vurguladı.