Sayıştay raporuna göre Boğaz’da geçiş azaldı

24 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Sayıştay’ın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü denetim raporunda, boğazlardaki gemi trafiğine ilişkin veriler yer aldı. Buna göre Türk boğazlarından serbest geçiş yapan toplam gemi sayısı 2019’da 40 bin 425 olurken 2020’de 618 artarak 41 bin 43 oldu. Boğazlardan geçen ve limanlara uğradığı için fener ve tahlisiye (can kurtarma hizmeti) ücretine tabi transit geçiş yapan gemi sayısında ise düşüş yaşandı. Fener ve tahlisiye ücretine tabi gemi sayısı 2019’da 22 bin 229 olurken 2020’de bin 708 azalarak 20 bin 521 oldu.

İktidar Kanal İstanbul’a “boğazda artan deniz trafiğini” gerekçe gösterirken Türk boğazlarından transit geçen gemi sayısında düşüş olduğu ortaya çıktı. Rapora göre 2019’da boğazdan geçen yük 469.6 milyon ton olurken 2020’de ise yüzde 2.8’lik bir düşüş ile 456,6 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020’de boğazdan geçen toplam yükün yaklaşık yüzde 19’luk kısmı olan 139 milyon tonu tankerlerce taşınan tehlikeli yük sınıfında yer alırken bu miktar da 2019’a göre yüzde 12.7 oranında düşüş gösterdi. Raporda, boğazlardan geçen gemi sayısındaki azalmanın nedeni olarak “dünyada değişen ticaret hacmi ve koronavirüs salgını koşulları” gösterildi.