Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Muhbirlik meslek oldu, 11 milyonluk ödeme yapıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘muhbirliğin meslek gibi icra edilmesine’ olanak sağladığı ortaya çıktı. Başkanlığın, ‘ihbar ikramiyesi’ kapsamında geçen yıl toplam 11 milyon 618 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesaplarında yapılan denetimler bir skandalı açığa çıkardı. Başkanlığın, “muhbirliği gelire dönüştüren” bazı kişilere adeta yol verdiği tespit edildi. Geçen yıl muhbirlere milyonlarca lira ödendi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mali hesapları Sayıştay denetçilerince mercek altına alındı. Denetçiler, vergi ihbar müessesinin etkin işletilemediğini fark etti. Muhbirlere ödenen ikramiye uygulamasından beklenilen yararın elde edilemediği ve bu alanda etkinliğin sağlanması amacıyla yeterli düzeyde kontrol mekanizması geliştirilmediği belirtildi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca muhbirlere ödenen ikramiye tutarının her geçen yıl arttığını gözlemleyen denetçiler, çarpıcı bulgulara ulaştı. 2021’de ödenen 11 milyon 618 bin 287 TL’lik ihbar ikramiyesine karşın vergi tahsilatının istenilen düzeyde artmadığı kaydedildi. Başkanlığın, farklı iller ve vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar eden bazı kişilere birçok defa ihbar ikramiyesi ödediği bildirildi. Sayıştay denetçisi, “Bu tablo göstermektedir ki muhbirlik, bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir” ifadesi ile skandalın ulaştığı noktaya dikkat çekti.
ASILSIZ İHBAR SAYISI ARTTI
Sayıştay raporunda, muhbirlik ikramiyelerinin asılsız ihbar sayısının artmasına da yol açtığı ifade edilerek, “Bu bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup, bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmiştir” denildi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet