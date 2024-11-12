Sayıştay’ın raporları AKP’li belediyelerin genelgeye uymadığını ortaya koydu: Savurganlık gözler önünde
Sayıştay raporları, AKP’li belediyelerin tasarruf genelgesine uymadığını ve usulsüzlüklerin sürdürdüğünü ortaya koydu. Fatih Belediyesi’nde yöneticilerin çift maaş aldığı belirtildi. Bağcılar Belediyesi ise 975 milyon TL’lik araç kiraladı.
Belediyelere yönelik Sayıştay tarafından yapılan 2023 denetim raporlarına göre kamuda tasarruf önlemlerinin AKP’li belediyelere uğramadı. Ruhsatsız işletmeler, kamuya açık parkların çevrilerek sitelere verilmesi gibi birçok usulsüzlükler raporda yer aldı. İstanbul’daki AKP’li ilçe belediyelerine ilişkin saptamalar şöyle:
Kâğıthane Belediyesi: Belediye tarafından işletilen otoprakların bazılarının ruhsatı yok. Kadrolu müdürler kendine ait görevlerini yerine getirmiyor, bunun yerine dolu müdürlük kadrolarına tedbiren görevlendirmeler yapıldı.
Başakşehir Belediyesi: İmar planında yeşil alan, park ve benzeri şekilde kamunun kullanımına ayrılan yerler, konut site yönetimleri tarafından etrafları çevrilerek sadece site sakinlerinin kullanımına izin verecek şekilde kullanılıyor. İmar cezası uygulanması gereken bazı durumlarda gerekli sürede encümen kararı alınmadı.
Bağcılar Belediyesi: Park alanı olarak bütün yurttaşların kullanımına açık olması gereken taşınmazlar otopark işletmesi olarak kullandırılıyor. Ayrıca belediyenin kamuda tasarruf uygulamasına uyulmuyor. 2023 yılı sonuna kadar azaltması gereken hizmet alımı suretiyle edindiği taşıt sayısını azaltılmadığı görüldü. Belediye araç kiralama ihalesine çıktı. 975 milyon 924 bin TL’lik ihale Akmercan Taşımacılık şirketine verildi.
Ümraniye Belediyesi: İdare tarafından yapılan bazı harcamalarda tasarruf tedbirleri genelgesine uyulmadığı, idare tarafından hizmet alımı suretiyle yapılan basın ve yayın hizmetlerine ilişkin harcamalar ile temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinde genelgeye uyumadığı görülmüştür. Yapım işi ihalelerinde kontrollük hizmeti için binek araç şartının yer alması da dikkat çekiyor.
YARDIMCILARA ÇİFT MAAŞ
Sayıştay raporunda Fatih Belediyesi’nde başkan yardımcılarının birden fazla huzur hakkı aldığı saptamasına da yer verildi. Raporda belediyenin birçok usulsüz uygulamasının yanı sıra park alanı olarak yurttaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi.
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