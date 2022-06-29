Sayıştay’ın yeni üyeleri belli oldu! 3 partiden protesto
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla, Sayıştay üyeliğine Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce seçildi. Öte yandan 3 parti seçimi protesto edip oy kullanmadı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda toplanan TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştay’dan boşalan 5 üye için seçim yapıldı.
AKP ve MHP’nin oyları ile Sayıştay’ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce oldu.
CHP, HDP VE İYİ PARTİ OY KULLANMADI
CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay’a üye seçiminde oy kullanmadı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay’a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak “Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir” dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, “İktidar partisinin dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı bile hissetmemesi durumu tarafımızdan kabul edilebilir değildir” ifadesini kullandı.
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