Kartonsan işçilerinin grevi 33'üncü gününde: 'Kartonsan büyük bir firma ama bizimle birlikte'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:58

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:59

Kocaeli'deki Kartonsan fabrikasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti açıkladığı 22 Aralık 2022 tarihinde greve çıkan işçiler, maaşları 8-10 lira ile asgari ücretin üzerine çıkan işçilerin olduğunu, talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini belirtti.

Şirketin 2022 yılının ilk dokuz ayında 666 milyon TL kar ettiğini söyleyen işçiler ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

“KAZANANA KADAR BU GREVİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Selüloz İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aykut Güner, şunları söyledi:

“Karnelerini alan çocuklarımız, ailelerimiz buraya bize desteğe geldiler. Grev çok iyi gidiyor motivasyonu, direnci, kararlılığı yerinde. Burada da gördüğünüz gibi kazanana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Yaklaşık 5-5,5 ay süren toplu iş sözleşme sürecinden sonra işverenle yaşanan anlaşmazlıktan dolayı 22 Aralık tarihinde greve çıktık. Greve çıkaran temel noktalardan biri işverenin işçileri sefalet ücretine mahkum bırakmasıydı. En son açıklanan asgari ücret zammından sonra işverenin verdiği en son teklif ettiği rakamla sadece 8-10 lira asgari ücretin üzerine çıkan işçiler var. Burası 50 yıllık bir fabrika, Türkiye’de tekel konumunda bir fabrika. Borsaya açık bir şirket 2022 yılının ilk dokuz ayında 666 milyon TL kar ettiğini açıklayan bir firma. İşveren büyümeye devam ederken tam tersine işçiler küçülsün diyorlar o yüzden biz bu dayatmaları, bu zorbalığı kabul etmediğimiz için 31 gündür grevdeyiz.

“GREV KIRICILIK ÖRNEĞİ OLARAK ÖNÜMÜZE DAYATTI”

Mesele sadece ücret meselesi de değil burada grev sürecinde yaşanan bir olay aslında işverenin işçiye yaklaşım tarzının da en önemli göstergesiydi. Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde banka promosyon anlaşması yapan işveren uyuşmazlık nedeniyle işçilere yatıramadığını söylemişti ama geve çıktığımızın 5’inci günü içeride çalışmakta olan beyaz yakalılara banka promosyonunu yatırdı. Demek ki bunu işçilere verebilme fırsatı varken tam tersine grev sürecinde grev kırıcılık örneği olarak önümüze dayattı. Ama biz ne işverenin verdiği banka promosyonu ne de bize dayattığı sefalet ücretine kanmıyoruz. Taleplerimiz karşılanana, hakkımızı alana kadar greve devam edeceğiz.”

“BU ASLINDA SEFALET ÜCRETİNİ BİZE DAYATAN İŞVERENE KARŞI VERDİĞİMİZ BİR İSYAN”

İşyeri temsilcisi Tuncay Kabaloğlu, “Bu aslında grev değil bir isyan. Sefalet ücretlerini bize dayatan işverene karşı ailelerimizle, çocuklarımızla grev meydanında yapmış olduğumuz bir isyan. Bundan sonraki aşamada işverenin bizi en yakın zamanda pazarlık masasına davet edip bize bu yaşattığı ayazı bir an önce bitirmesini istiyoruz. Başlatmış olduğumuz grev büyük bir kararlılıkla devam ediyor, bu kararlılığı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

“BU İŞİN SONUNDA MUTLAKA GÜLEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ”

İşçilerden Gürkan Akın ise, “Yarımız fabrikada yarımız dışarıda. Bu işin sonunda mutlaka gülen taraf olmak istiyoruz, inanıyoruz. Fabrikamıza sırtımızı dönmedik. Kartonsan kendisi büyük bir firma ama bizimle büyük bir firma, bizimle beraber büyüyen bir firma. İnşallah kazanacağız” diye konuştu.