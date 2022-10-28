Scooter ile kurallara uymadı, cezadan kaçamadı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:38

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet başta olmak üzere sürücülere getirilen reflektör yelek zorunluluğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bu esnada F.A. isimli bir scooter sürücüsü kurallara uymadığı gerekçesiyle denetime takıldı. Scooter sürücüsü F.A.yı kasksız ve cep telefonu ile seyir halinde gören ekipler, sürücüyü durdurarak reflektör yelek giymemek, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve kask takmamak ihlallerinden toplamda 427 TL idari para cezası uyguladı.



