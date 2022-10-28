Scooter ile kurallara uymadı, cezadan kaçamadı
Aydın’ın Efeler ilçesinde kasksız ve cep telefonu ile konuşarak seyir halinde olan F.A. isimli scooter sürücüsü trafik ekiplerinden kaçamadı.
Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet başta olmak üzere sürücülere getirilen reflektör yelek zorunluluğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Bu esnada F.A. isimli bir scooter sürücüsü kurallara uymadığı gerekçesiyle denetime takıldı. Scooter sürücüsü F.A.yı kasksız ve cep telefonu ile seyir halinde gören ekipler, sürücüyü durdurarak reflektör yelek giymemek, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve kask takmamak ihlallerinden toplamda 427 TL idari para cezası uyguladı.
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