SDD Genel Başkanı Sami Doğan: Laik bir Türkiye'ye ulaşmak için...

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

SDD Genel Başkanı Doğan, Ekim 2021-Ekim 2023 arası süren genel başkanlık süresince dernek olarak 23 toplantı, çalıştay ve panel yaptıklarını belirtti.

Yeniden aday olmasında en önemli nedenin üyelerden gelen istek olduğunu belirten Doğan, “2023-2025 döneminde SDD’yi bir düşünce kuruluşu olarak daha da güçlendirmeyi, ülkemizin çok ağırlaşan sorunlarına sosyal demokrat açıdan çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet, hukukun üstünlüğü ve doğanın korunması kapsamında güçlü çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

(Sami Doğan)

Diğer hedeflerine ilişkin de Doğan, “Gençlere ulaşmak, gençlik akademileri, kamp ve staj programlarıyla onları sosyal demokrat düşünceye kazandırmak istiyoruz. En önemlisi ise önümüzdeki yerel seçimlerin sosyal demokrat bir iktidarın başlangıcı olmasını düşünüyoruz. Bu nedenle, umudu örgütleyerek çalışmalarımızı, laik, demokratik ve özgür bir Türkiye’ye ulaşmak için sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.