Sebebi belli oldu: ChatGPT 'Saat kaç?' sorusunu neden yanıtlayamıyor?

ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM) karmaşık metinleri anlamada, kod yazmada, analiz yapmada birçok işlem gerçekleştirebiliyor.

"ŞU AN SAAT KAÇ?" SORUSUNA YANIT YOK

Ancak birçok karmaşık işlemi sorunsuz yapabilse de en basit sorulardan biri olan “Şu an saat kaç?” sorusuna doğru yanıt veremiyor.

Kullanıcılar ChatGPT'ye saati sorduğunda, genellikle tutarsız yanıtlarla karşılaşıyor.

Bazen "Cihazınızın gerçek zamanlı saatine veya konumuna erişimim yok" cevabını veriyor, bazen de bir şehir adı istiyor ancak verdiği saat, doğru zamandan dakikalarca farklı çıkıyor.

Hatta bazen doğru saati verse bile, birkaç dakika sonra tekrar sorulduğunda yanılıyor.

SEBEBİ NE?

Chip’te yayımlanan habere göre bu durum, yapay zekâ modellerinin “gerçek zamanı” hiç bilmemesinden kaynaklanıyor. Zira ChatGPT gibi büyük dil modelleri telefon ya da bilgisayarlar gibi bir saat çipine sahip değil.

"OKYANUSTA DEV BİR KİTAPLIĞIN İÇİNDE"

BirGün'ün aktardığına göre; Edinburgh Üniversitesi’nden Pasquale Minervini, bu modellerin yalnızca eğitim verilerindeki bilgilere dayanarak tahmin ürettiğini, dolayısıyla akan zaman kavramına sahip olmadığını belirtiyor. Robotik uzmanı Yervant Kulbashian ise durumu “okyanusta dev bir kitaplık içinde yaşayan ama saati olmayan bir kazazede” metaforuyla anlatıyor.

Uzmanlara göre teorik olarak modele dışarıdan gerçek zaman aktarılabilir; ancak bu, bağlam yönetimini karmaşıklaştıracağı için tercih edilmiyor. Bu nedenle ChatGPT’nin saat sorusuna verdiği hatalı yanıtlar bir hata değil, yapısal bir sınırlama olarak görülüyor.