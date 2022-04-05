Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı hakim karşısında

05 Nisan 2022 Salı, 16:03

Denizli’de 12 bıçak darbesi ile Şebnem Şirin’in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.



Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir apartta 27 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Tutuklu olan sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Zıbıncı, duruşmaya Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davanın ilk duruşmasına Şirin’in annesi Pervin Tokat ile babası Halil Şirin ve avukatlar katılırken, siyasi parti üyeleriyle birlikte çok fazla dinleyicinin olması sebebiyle hakim tarafından salon kapatıldı.



ZIBINCI'DAN 'HATIRLAMIYORUM' BAHANESİ

Tutuklu olarak yargılanan Furkan Zıbıncı, hakkında hazırlanan iddianamenin ardından, bugün Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Zıbıncı’nın adli tıp raporunda Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü belirtildi.

“Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydının olduğu “kasten öldürmek” suçundan yargılanan Zıbıncı, kendisiyle evlenmek isteyen Şebnem Şirin’in teklifi geri çevirdiği, Şirin'in kıskançlıkları yüzünden kavga ettikleri ve olayları hatırlamadığı bahanelerini öne sürdü.

Zıbıncı, cep telefonundaki sim kartı çıkarıp çöpe attığını hatırladığını iddia etti. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarının yanı sıra Zıbıncı’nın olay günü verdiği ifadelerle diğer delillerin bulunduğu iddianamede, olay günü yaşananlarla ilgili detaylar anlatıldı.

Davada tanıkların ifadelerine başvurulurken; Şirin’in yakın arkadaşlarından biri ise, “Daha öncesinde Furkan Zıbıncı’nın psikolojik sorunları olduğu için Şebnem ile birlikte doktora götürdük. Bir süre sonra ise Zıbıncı için ev tuttuk” dedi.



"ŞEBNEM İÇİN BURADAYIZ, İÇİMİZ YANIYOR"

İlk duruşma öncesinden açıklamada bulunan Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Acımız çok çok tarifsiz ve büyük. Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağını, hak ettiği cezayı almaya başlayacağını, en azından adım atacağımızı inanıyorum. Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor” dedi.



NE OLMUŞTU?

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde 27 Ekim 2021 tarihinde meydana geldi. Gıda mühendisi 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Adli tıp raporunda, Furkan Zıbıncı’nın, Şebnem Şirin’e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı; Şirin'in boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucunda öldüğü tespit edilmişti.

