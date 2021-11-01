Şebnem Şirin'in teyzesi: "Kadınları koruyan yasayı neden kaldırdınız?"

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:13

Denizli Kadın Platformu, 23 yaşındaki Şebnem Şirin’in öldürülmesini protesto etti. Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nde bir araya gelen platform üyeleri, Şirin’in fotoğraflarını tutarak basın açıklaması yaptı.

Platform adına konuşan Ayşegül Odabaşıoğlu, “Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insanın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜVENCEMİZDİ"

Furkan Zıbıncı’nın en ağır cezayı almasını talep eden Denizli Kadın Platformu dönem sözcüsü Odabaşıoğlu, şunları söyledi:

“Hafize Kurban, Deniz Dal, Sevil Özel, Fatma Kovan, Hatice Batmaz. Hepsinin hikayesi aynı. Sırf hayır dediği için boşandığı, ayrıldığı veya hiç birlikte olmak istemediği için katledildiler. Şebnemimiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insan; cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi.

Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayanlar, boşanmalarını ne pahasına olursa olsun engellemek için mecliste komisyonlar kuranlara da sesleniyoruz. Aileleri parçalatmayacağız diye dört bir yandan açıklama yapanlara sesleniyoruz. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar, şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler. İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekenler, öldüreni değil öleni suçlayanlar, katilleri yargılamadan hak ettikleri en ağır cezaları vermeden kinleri toplum içine bırakanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlususunuz.

İstanbul Sözleşmesi hukuki güvencemizdi. İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alıp sözleşmeden çekilmeniz ile kadına yönelik şiddete teşvik ettiniz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Cumhuriyet ile kazandığımız haklarımızı kısıtlayan zihniyete birlikte karşı koyacağız. Cumhuriyet bir kadın devrimidir."

“KADINLARI KORUYAN YASAYI NEDEN KALDIRDINIZ?”

Katledilen Şebnem Şirin’in konuşmakta zorlandığı görülen teyzesi Zehra Tokat Gezer ise şöyle konuştu:

“Kadınları koruyan yasayı neden kaldırdınız? Bu canavar erkeklerin daha da güçlenmesi için mi kaldırdınız? Yeter artık yeter, sözün bittiği yer. İnanın diyecek bir şey yok. Biz Şebnem’leri hep kaldırıyoruz ama bu olay bitmiyor. Bu tür insanları damgalayın! Bu insanlar deşifre olsunlar. Candı Şebnem. Hayat dolu, sevgi dolu, annesinin canı ciğeri, ağabeyinin ve babasının yoldaşıydı. Sevgi dolu."