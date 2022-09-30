Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis cezası
Denizli’de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin’i boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, 26 yaşındaki Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.
Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sanık Furkan Zıbıncı’nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı’nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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