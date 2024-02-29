Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek gelirli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan, Denizbank Bölüm Müdürü Yaşar Şahingöz’den kuzeni Tanın Yılmaz için 2 milyon TL'lik kredi istedi. Yazışmalar bilirkişi raporuna yansıdı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 29.02.2024 - 18:09
Seçil Erzan kuzeni için 2 milyon istemiş: Konuşmalar raporda...
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Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'te tutuklanan Seçil Erzan’ın davasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kartına dair inceleme 200 sayfalık bilirkişi raporuna yansıdı.

"ŞİRKET ONUN AMA..."

Bilirkişi raporunda yer alan yazışmalar arasında Seçil Erzan'ın 19 Ekim 2021'de Denizbank Bölüm Müdürü Yaşar Şahingöz ile yaptığı görüşme dikkat çekti. Bu tarihte Erzan'ın Şahingöz'e, "Günaydın Yaşar, buradan yazmak istedim" diyerek kuzeni Tanın Yılmaz için 2 milyon TL'lik kredi çıkarılmasını talep ettiği görüldü.

Erzan'ın Şahingöz'e, gönderdiği mesajlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise kuzeninin olduğunu söylediği şirketin resmiyette kuzeni üzerine kayıtlı olmaması konusu. Bu durum vergi kaçırma konusunu akıllara getirdi. 

Erzan’ın rapora yansıyan Şahingöz ile gerçekleştirdiği mesajlaşmalarda "Tanın'ın resmiyette ortaklığı yokmuş. Şirket onun ama vergiden dolayı birkaç tane şirket kurulmuş vs. Giriftmiş birbirine, burada vergi olmasın diye bu şekilde hukuk danışmanı zamanında öyle kurdurmuş", "Akşam avukatına sordu, 'evrakları sisteme sokarsan bile bile kendini ele verirsin' demiş" ifadeleri dikkat çekti.  

"DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ SIKINTI"

Bölüm Müdürü Şahingöz ise Erzan'ın bu mesajına, "Bu durumda resmiyette sunacağı gelir yok.." şeklinde karşılık verdi. Ancak Erzan, şansını denemeye davam ederek, "Tam yetkiler ondaymış (kuzenini kastediyor)" dediği, Şahingöz'ün ise "Bu durumda kredi değerlendirme yapmamız sıkıntı." dediği rapora yansıdı.

Seçil Erzan'ın, kuzeni Tanın Yılmaz için istediği kredinin verilmesi için ısrarcı olduğu görüldü. Erzan'ın, Şahingöz'e peş peşe gönderdiği, "Bir ayda kapatacak bizdekini", "Şahsi hesabında mevduatı var galiba, blokeler şahsi hesapta", "Şirkette tüm nakit akışı", "Tam yetki belgesi bir şey ifade etmez mi?" şeklindeki mesajlar da bilirkişi raporuna girdi.

SEÇİL ERZAN'IN SUÇU...

Erzan 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.


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