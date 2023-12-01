Seçil Erzan'a '500 bin dolar veren' zabıtanın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:11

Ortaya çıkan milyon dolarlık vurgun olayında, Denizbank eski Levent Şubesi müdürü Seçil Erzan’ın kaç kişiyi dolandırdığına ilişkin iki liste, dosyada yer aldı.

Aralarında Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak ve birçok iş insanının yer aldığı 29 kişilik listede bir zabıta memuru yer alıyor.

ÇORLU BELEDİYESİ'NDE ZABITA MEMURUYDU

Seçil Erzan’a 500 bin dolar para kaptırdığı iddia edilen Hüseyin Eligül, Çorlu Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapıyor. Bir zabıta memurunun 500 bin dolar para kaptırması merak konusu olmuştu.

TAM İFADESİNE ULAŞILDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında müşteki İbrahim Kocabaldır olayında şüpheli olarak dosyada yer alan Hüseyin Eligül’in ifadesinin kısa özeti iddianamede yer aldı.

Emniyet'te 18 Ekim günü tam 7 sayfa ifade veren Hüseyin Eligül’ün ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

“EŞİME ANLATMIŞ”

İfadesinde Seçil Erzan’ı, 30 yıldır tanıdığını anlatan Hüseyin Eligül şöyle ifade verdi:

"Seçil Erzan isimli tanıdığımız olan şahıs Denizbank’ta önce Florya şubesinde, sonrasında Levent şubesinde banka müdürü olarak çalışmaktaydı. Eşim, Seçil Erzan ve annesi evde otururken, oğlum T. annesini aramış, parası olmadığından bir yere gidemediğinden bahsetmiş.

Eşim de bu duruma üzüldüğünü anlatınca, Seçil Erzan 'neden üzülüyorsun' diyerek Denizbank’ın özel bankacılık faaliyetlerinden bahsetmiş. Bu faizlerden yararlandırabileceğini eşime söylemiş. Eşim de eve gittiğimizde yapılan bu görüşmeden bana bahsetti. Ben de bunun üzerine Seçil Erzan’ı telefonla arayarak bu özel faizlerin ne şekilde olduğunu sordum. Kendisi bana Denizbank özel bankacılık bölümünde özel faizlerle işlem yapıldığını kendisinin yetkili olması sebebiyle bu özel bankacılık faaliyetlerden bizi yararlandırabileceğini söyledi.”

“İLK 2016’DA 50 BİN DOLAR VERDİM”

Seçil Erzan’ın işlerin yönetiminin kendisinde olduğunu anlattığını söyleyen Hüseyin Eligül, ifadesine şöyle devam etti:

“Banka müdürü olduğu ve kendisini kızım gibi gördüğüm için kendisine güvendim. Bunun üzerine 2016 yılları başlarında kendisine ilk olarak yılların birikimi olan 50 bin dolar parayı Denizbank Florya şubesine giderek odasında elden teslim ettim. Kendisi bana herhangi bir hesap açmadı. Bunun sebebi faaliyetlerin özel bankacılık bölümü üzerinden yürüyeceği içinmiş. Hatırladığım kadarıyla 2016 yılında, sonra arabamı satarak yine kendisine Florya şubesine giderek 50 bin dolar para verdim.

"TARLALARI SATTIM ONU DA VERDİM"

2019 yılında eşime miras olarak tarlalar kalmıştı. Bunları satarak nakite çevirdik. 100 bin dolar kadar parayı yine Seçil Erzan’a, Florya şubesinde teslim ettim. Bu tarihe kadar 15 bin TL kadar 4 defadan fazla olmamak üzere parayı elden bana teslim etmişliği vardır."

"1 KOYARSAK 4 ALIRSIN"

Seçil Erzan’la irtibatlı olduklarını anlatan Hüseyin Eligül ifadesine şöyle devam etti:

“2021 yılı sonu, 2022 başlarında hem pandemi hem savaş nedeniyle Seçil Erzan beni arayarak paramızın blokede olduğunu, bankanın sahiplerinin el değiştirmesi sebebiyle ödeme yapılamadığını, para çıkaramadıklarını, parayı çıkarmak için yerine para koymak gerektiğini söyledi. 1 koyarsak 4 alacağımızı söyledi. Ben de, eşimden dostumdan para aldım. 100 bin dolar kadar parayı yine Florya şubesinde kendisine verdim.

"1 MİLYON 700 BİN LİRA PARA ALDIM"

2021 yılının sonunda, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ev alacaktım. Evi temelden alacaktım. Bunun üzerine Seçil bana 2022 yılının ortalarında ev tamamlanana kadar 1 milyon 700 bin TL parayı parça parça verdi. Ben de vermiş olduğu paralarla evimi teslim aldım. Seçil Erzan’a daha ne kadar yatırım kârımın olduğunu sorduğumda bana net bir rakam veremedi. 'Daha çok var abi sen rahat ol' şeklinde konuşmalar yaptı. Ben de o an başka ihtiyacım olmadığı için sorgulamadım.”

İNANILMAZ İDDİALAR

Hüseyin Eligül’ün iddiasına göre Seçil Erzan akıllara durgunluk veren bir teklifle yeniden parayı alıyor. Zabıta memurunun iddiasına göre Seçil Erzan, bu kez kendisine satın aldığı evi satıp fona girmesini istiyor.

Hüseyin Eligül olayı şöyle anlattı:

“2023 yılı başında Seçil Erzan beni arayarak, 'abi paranın tamamını veremem bir kısmını istiyorsan senin evi satalım sisteme para sokarsak, soktuğun paranın 4 katını sana 45 gün içerisinde veririm. En azından seni rahatlatmış oluruz' şeklinde teklifle geldi. Ben de elden aldığım paraları sahiplerine geri ödemek ve borcumdan kurtulmak için bunu kabul ettim. Almış olduğum evi 200 bin dolara sattım ve bu sefer Seçil Erzan’a değil yönlendirmesiyle Seçil Erzan’ın yanına geleceğini beyan etmesi üzerine yukarda fotoğrafı bulunan Ali Yörük isimli şahsa 2023 yılı ocak sonu veya şubat başında Saray Caddesi'nde bulunan Garanti bankasının Çorlu şubesinin içinde kendisine teslim ettim.

“50 BİN DOLAR DAHA VERDİM”

45 gün dolduğunda ödeme yapması gerekirken beni aradı. 'Abi senin parayı ödeyemiyorum. 50 bin dolar daha lazım eğer hemen verirsen içerde biriken parandan 800 bin doları 2 gün içerisinde vereceğim' dedi. Ben de etrafımdan hemen 50 bin dolar borç para topladım ve kendisine Denizbank Levent şubesine götürdüm. Ancak bu sefer odasında vermedim parayı. Şubenin önünde arabasının içerisinde Seçil Erzan’a verdim. Bu parayı verdikten hemen sonra beni oyalamaya devam etti. Sonrasında da zaten gözaltına alındı ve paramı alamadım.

“TOPLAM 550 BİN DOLAR PARA VERDİM”

Ben bu zamana kadar toplamda 2016 yılından 2023 yılına kadar 550 bin dolar kadar para verdim. 1 milyon 760 bin lira kadar para aldım. Başkaca para alamadım. 30 yıldır zabıtayım bu zamana kadar biriktirdiğim paraları, eşime kalan mirastan elde ettiğimiz paraları, oturacak ev alma hayaliyle bu şahsa verdim. Ancak şahıs kedisini yıllardan beri tanıdığım için Denizbank’taki görevinde ötürü kendisine güvenmem sebebiyle bu güvenimi sarsarak beni mağdur etti.

"FATİH TERİM'İN DE HESABININ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Ayrıca kendisi bana Denizbank’taki benim gibi Fatih Terim’in de hesabının olduğunu söylüyordu. Ancak ben sadece söylemlerini biliyorum herhangi bir evrak falan görmedim. Telefonu açarak bana fotoğraf göstererek yüksek miktarda hesaplarda paralarının olduğunu gösteriyordu. Zaten ben de bunları gördükten sonra ikna olmuştum.”

NOT KAĞIDINDAKİ 800 BİN DOLAR

Gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde yapılan aramada bazı not kağıtları ele geçirildi. Ele geçirilen not kağıtlarından birinde, “Hüseyin Eligül isimli şahıstan 400.000 USD tutarında para alındı. 800.000 USD tutarında para ödendiği şahsa 400.000 USD tutarından fazlasıyla para ödenmiştir ve Musa bey” yazılıyordu. Polis sorgusunda bu kağıt parçasında yazılanlarda Hüseyin Eligül’e soruldu. Eligül, öyle bir parayı almadığını iddia etti.

ŞÜPHELİ OLDUĞU OLAY

Hüseyin Eligül iddiaya göre, Seçil Erzan’ın yönlendirmesi üzerine Çanakkale’deki iş insanı İbrahim Kocabaldır’dan 180 bin dolar parayı alıp Seçil Erzan’a getirmişti. Yapılan bu soruşturma kapsamında Hüseyin Eligül bu dosyada şüpheli olarak yer aldı.

Hüseyin Eligül bu olayla ilgili verdiği ifadesinde, Çanakkale’de bulunduğu sırada kendisini Seçil Erzan’ın aradığını, ‘Bir emanet var alır mısın' dediğini belirterek, “Ben de tamam dedim. İbrahim beyden kapalı bir poşet aldım. İçinde para olduğunu bilmiyordum. Seçil’in evinde para olduğunu gördüm' demişti.