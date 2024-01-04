Seçil Erzan'ın eski sevgilisiyle olan mesajları ortaya çıktı: "Yalanların ve sen benden uzak durun"

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:28

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:28

Spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında olduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlanarak, davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 553 sayfalık raporda, Seçil Erzan ile eski sevgilisi avukat Candaş Gürol arasındaki mesajlaşmalarda Gürol'un defalarca kez Erzan'ı yalancılıkla suçlaması ve gönderdiği bir mesajda kullandığı "Yeni kurbanlar buldunuz mu" ifadesi dikkat çekti.

YALANLAR YÜZÜNDEN EVLENMEKTEN VAZGEÇMİŞ

Bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın, eski sevgilisi avukat Candaş Gürol ile olan yazışmaları da yer aldı. Candaş Gürol'un, Seçil Erzan'ın telefonunda "Avukat Candaş" diye kayıtlı olması ve Erzan'a, kariyerini tehlikeye attığını söylemesi dikkat çekti. Candaş Gürol'un, kariyerinin tehlikeye girme ihtimalini gözeterek Seçil Erzan ile evlenmekten vazgeçtiği ve mesajlaşmalar sırasında Erzan'a ne işler çevirdiğini sorması ve gönderdiği bir çok mesajı sildiği de raporda yer aldı.

"NEYİN İÇİNDESİN BİLMİYORUM..."

Rapora göre Candaş Gürol'un Seçil Erzan'a karşı olan suçlayıcı tavrı, 24 Şubat 2023 tarihinde başlıyor. Candaş Gürol'un, gece saatlerinde Seçil Erzan'a, "Bana çok yalan ve eksik şey anlattin. Para aramıza girdi" şeklinde mesaj gönderdiği görülüyor. Candaş Gürol, ilerleyen dakikalarda ise Erzan'a, "Neyin içindesin inan bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum" dediği, Erzan'ın ise karşılık olarak, "Birşeyin içinde değilim" şekinde mesaj attığı görülüyor.

"YALANLARIN VE SEN BENDEN UZAK DURUN"

Candaş Gürol'un 27 Şubat 2023'te Seçil Erzan'a, "Biz evleneceksek her şeyi söylememiz, bilmemiz gerekmez mi? Böyle olmaz ki Seçil. Ben seni evin için mi sevdim, banane. Ama böyle gizli saklı işler beni çok kırdı. Bilmediğim çok şey var. Tam bir sır küpüsün. Ben açık açık söyleyeyim. Bu şartlarda seninle evlenmem. Böyle yalan dolan, gelemem aşkım. Hergün yeni bir yalan cıkıyor ve kariyerimi de riske edecek gibi duruyor bu durum. Bunca bilinmezliğin içinde ben de harcanız giderim. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Beni arama. Yalanların ve sen benden uzak durun" şeklinde mesajlar gönderdiği rapora yansıdı.

"YENİ KURBANLAR BULDUNUZ MU?"

Aynı gün devam eden karşılıklı mesajlaşmada Candaş Güral'ın, Erzan'a, "Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok. Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat" dediği, Erzan'ın ise, "Beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen" şeklinde mesaj attığı, Görol'un ise, "Beni arama" şeklinde karşılık verdiği raporda yer aldı. Rapora göre ikili arasında 2 Mart 2023'e kadar mesajlaşma olmadığı, 2 martta ise Candaş Gürol'un, Erzan'a, "Ne oldu? Çeten ve sen, işleri çözdünüz mü?, Yoksa yeni kurbanlar, pardon yeni musteriler buldunuz mu" şeklinde mesaj attığı, Erzan2ın ise sadece "Sorun yok" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Candaş Gürol'un, Erzan'a gönderdiği mesajda kullandığı "Yeni kurbanlar buldunuz mu" ifadesi ise dikkat çekti.

Candaş Gürol'un 6 martta Seçil Erzan'a uzun bir ayrılık mesajı gönderdiği, bu mesajı da "... Gelinen noktada sen kimsin bilmiyorum. Seni tanımıyorum" şeklinde bitirdiği, Erzan'ın ise gönderdiği mesajda "Çözmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ban asüre ver" diyerek Gürol'a ricada bulunduğu, bunun üzerine Candaş Gürol'un, "Sakinim merak etme. Sağda solda konusmam. Zaten konuşulacak birşey değil bu" dediği, Erzan'ın ise "Bana bugün yardım edermisin hayatımızı kurtaracağım" şeklinde mesaj gönderdiği kayıtlara geçti.

"DIŞARDA ADAM KALMAYACAK"

Ertesi gün devam eden yazışmada Candaş Gürol'un Seçil Erzan'a, "İnsanlara yeni taahhütler vermeyi bırak" ve "Bana gerçeği söyle. Sen kimle bu işlere girdin? FT ile tam olarak ne ilişkin var ya da vardı? Öncesini, sonrasını ve her şeyi bana anlatman lazım. Yoksa ben araştırıcam. Bu işi çözdüğümde dışarıda adam kalmayacak" şeklindeki mesajlalrı da dosyaya girdi.

Candaş Gürol’un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan’a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar da yer aldı.