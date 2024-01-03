Seçil Erzan'ın kırık telefonu: Fona dahil etmesi için Mehmet Ağar'ın oğlunu önerdi

Yayınlanma: 03.01.2024 - 19:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 19:00

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlanarak, davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 553 sayfalık raporda, Seçil Erzan ile Arda Turan arasında geçen mesajlaşmadaki 'kabe' detayı dikkat çekti.

Erzan ile Turan'ın arasında 19 Aralık 2022 tarihinde geçen mesajlaşmada Arda Turan'ın Medine'ye gittiğini Seçil Erzan'a bildirdiği ve "Bugün ödeme yapar mıyız?" diye sorduğu, seçil Erzan'ın ise toplantıda olduğunu ve toplantı bittiğinde Turan'a kendisini arayacağını söylediği görüldü. 20 aralıkta devam eden mesajlaşmada Arda Turan'ın Erzan'a gönderdiği mesajda, "Canım Seçil iyi misin?" dediği, Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak, "Ağlattın beni" şeklinde cevap verdiği, aynı günün akşam saatlerinde tekrar devam eden yazışmada Arda Turan'ın "Canım Seçil, sen bana haber gelince yazarsın ben de yarını organize ederim birsey olursa acil Okan'dan ararsın" dediği, Seçil Erzan'ın ise "Arda'cım bu akşam gün sonunda belli olacak sabah hemen haber edicem" diyerek yazışmayı bitrdiği görüldü.

BİR SANİYE ARAYLA

Bu konuşmanın ertesi günü olan 21 aralıkta Arda Turan'ın ilk mesajı göndererek, "Canım benim nedir durumlar" diye sorduğu, Seçil Erzan'ın da "Canım çok özür dilerim Cuma'ya yetiştireceklermiş. Sabahtan beri oradaydım" dediği, Turan'ın ise Erzan'a canını sıkmaması için moral verdiği görüldü. 22 Aralıkta ise Arda Turan'ın Seçil Erzan'a "Superb 1.197.000 TL" ve "Kodiaq 1.355.000 TL" şeklindeki iki mesajı bir saniye arayla gönderdiği görüldü.

"ALLAH’IM SANA GELİYORUM"

Aynı günün akşam saatlerinde Seçil Erzan'ın, Arda Turan'a, "Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım, senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım. Daha erken de olabilir olursa hemen haber ederim" şeklinde mesaj gönderdiği, Arda Turan'ın ise bu mesaj karşısında sevindiği ve Erzan'a, "Allahım sana geliyorım:))" şeklinde mesajla karşılık verdiği raporda yer aldı. Seçil Erzan'ın, devam eden yazışmada Turan'a, "Sen birtanesin iyi ki varsın" şeklinde mesaj gönderdiği, Arda Turan'ın ise, "Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona" dediği görüldü.

100 BİNLE ÇARPILAN SEVAP

Devam eden mesajlaşmada Seçil Erzan'ın, "350 teslim ettim. Kalanı sen gelince" şeklindeki meajı üzerine Arda Turan'ın, "100 binle çarp sevap o kadar. Kabedeyken verdin ya:)" şeklindeki mesajı, Turan'ın Kabe'deyken de "Gizli fon" işlemlerini takip etmesi dikkat çekti.

"MEHMET AĞAR'IN OĞLU"

Fon vurgununda daha önce basında adı geçmeyen bir ismin Arda Turan tarafından Seçil Erzan'a fona dahil edilmesi için önerilmesi dikkat çeken bir diğer konu oldu. Söz konusu fonda en çok para kaptıran isim olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Turan'ın, mesajlaşmalarda Seçil Erzan'a Tolga Ağar'ı önerdiği, Erzan'ın ise bunu kabul etmediği ortaya çıktı.

ERDEN TİMUR'UN IBAN NUMARASI

İkili arasında 9 Ocak 2023 tarihinde geçen yazışmada Seçil Erzan, Arda Turan'a, üst üste gönderdiği mesajlarda, "Şimdi 500 elden aldım. 200 defa saat 16:30 gibi elden alacağım. Şimdi bendekini senin muhasebeye göndereyim mi, nasıl yapalım? Canım 450 vermişler bana teslim edecekler birazdan" dediği, Turan'ın ise bu mesajlara, "Tamamdır. Gelecekler almaya. Sen diyince. Bana birde Erden'in gonderdiği hesabı bulabilir misin? 700 bin dolar gelmişti" dediği kaydedildi.

Yazışmanın devamında Seçil Erzan'ın, "Ben gönderdim buluşacaklar seninki ile. Evet evet devamı da gelek" dediği, Erzan'ın sonrasında ise Erden Timur'un Iban numarasını Arda Turan'a gönderdiği raporda yer aldı.

"EMRE ÇÖZECEK"

İkili arasında gerçekleşen 18 Ocak 2023 tarihli yazışmalarda Arda Turan'ın Erzan'a, "Emre yetişmez diyor" şeklinde mesaj attığı, Erzan'ın ise, "Tekrar sormuş mu?" diye sorduğu, Turan'ın devamında, "Darmadağın oldum" dediği görüldü. Mesajlaşmaya devam eden ikili arasında geçen konuşmada Seçil Erzan'ın, "Emre çözecek gibi. Arıyorum seni şu an" şeklinde mesaj attıktan yaklaşık yarım saat sonra, Arda Turan, "Hocaya bir şey dedik mi?" sorusuna Seçil Erzan, "Hayır demedik" cevabını veriyor.

Aynı günün akşam saatlerinde Arda Turan'ın Erzan'a, "Hiç müşterimiz yok mu? Bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim" demesi üzerine Erzan'ın, "Sen mi konuşacaksın" diye sorduğu, Turan'ın, "Senin varsa tanıdığın veya bu işlemi yaptırdığımız daha önce..." şeklinde yanıt verdiği, Turan'ın devamında "Bir iki kişiye sordum nakitleri yok" dediği, Erzan'ın sonrasında, Arda Turan'a, "Hakan Balta ile samimi misin?" diye sorduğu, Arda Turan'ın ise, "Evet seninle mi çalışıyor?" dediği görüdü.

HAKAN BALTA ÖNERİSİNE TOLGA AĞAR ÖNERİSİ

Seçil Erzan'ın, futbolcu Hakan Balta'yı fona dahil etmek için Arda Turan'a önermesinin ardından Arda Turan'ın da Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ı önerdiği raparo yansıdı. Seçil Erzan'ın ise Turan'ın Ağar önerisine, "Tanımıyorum. Söyleme onlara" şeklinde uyarıda bulunduğu raporda yer aldı.

Arda Turan'ın fona dahil etmeye çalıştığı Tolga Ağar, önceki dönem olan 27. dönem AKP Elazığ milletvekilliği yaptı. Tolga Ağar'ın u anda da AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü olduğu biliniyor.