Seçil Erzan'ın Mert Çetin ile mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Muslera konuşursa hepimiz biteriz'
Yüksek kâr bahanesiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda 'Muslera' ayrıntısı dikkat çekti.
Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve
Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı
iddiasıyla tutuklu yargılanan Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın
incelenen kırık telefonundaki yeni mesajlar ortaya çıktı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin ile Erzan'ın yazışmalarında Erzan'ın talebi üzerine Mert Çetin'in Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için harekete geçtiği anlaşılıyor.
Muslera'yı ikna eden
Mert Çetin, Podolski ve Bruma'dan ise olumlu yanıt alamıyor.
'CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET'
Mert Çetin: "Tamam Seçom. İkisiyle de
konuşacağım."
Seçil Erzan: "Yolunda mı her şey?"
Mert Çetin: "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera
ok."
Seçil Erzan: "Süpersin. Sabah erkenden giriş yapmam
gerekiyor. Diğerini de yapalım onda çok var."
Mert Çetin: "500 dedi (Muslera) ama yarın akşam gel
bana dedi. Ben sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına."
Seçil Erzan: "Ne kadar girecek?"
Mert Çetin: "500 dedi."
Seçil Erzan: "Ben onu daha fazlaya ikna edeceğim."
(24 Aralık 2022) Mert Çetin: "Hala inanamıyor çünkü 10
Ocak'ta 2'ye katlayacağına. Bir de "Bu kadar kısa zamanda bu kadar çektim,
dikkat çekeceğim" diye çekiniyor."
(1 Ocak) Seçil Erzan: "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar
ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz."
Mert Çetin: "Ona da alabiliriz Seçom. İkisine de
yazdım, daha dönmediler."
'BİR DE HOCAYI PATLATTIK MI EFSANE'
Seçil Erzan: "Ne oldu? Yazsana merak ettim."
Mert Çetin: "Kafasında şöyle bir soru işareti olmuş.
'Bir anda bu meblağı hesabıma sokarsam sıkıntı olur mu?' diye sordu (Muslera).
Yarın onu konuşacak seninle."
Seçil Erzan: "Anlatırım, sorun olmaz hiçbir
şekilde."
Mert Çetin: "Yarın güzelce anlatırız. Bir de hocayı
patlattık mı efsane."
MERT ÇETİN: MUSLERA HOCAYI FALAN ARAR DİYE KORKUYORUM
5 Ocak'ta Muslera'ya verilen vade doluyor.
(12 Ocak, saat 10.15) Mert Çetin: "Seçom, aceleye
getirmedim. Nando sıkıştırmaya başladı. Kendisine 5'inde bitiyor, 9-10'u gibi
veririz diyorduk. Ben fazla fazla 15 dedim biliyorsun."
(12 Ocak, saat 11:44) Mert Çetin: "Muslera haber
bekliyor."
(12 Ocak, saat 13.33) Mert Çetin: "Muslera'ya 'Benim
çok acil işim çıktı, yoksa beni bankada bekliyordu. Akşam yanına gideceğim,
sana haber vereceğim' dedim."
3 Şubat, Muslera hala parayı alamadı.
Mert Çetin: "Seço, saat 4'te ilk buluştuğumuz
yerdeyim."
Seçil Erzan: "Semih geliyor yolda."
Mert Çetin: "Seço 'Toplantım var' de gönder Semih'i gözünü
seveyim. Bizim konu ondan daha önemli. Ne diyeceğiz? Adama bir şey diyemedim,
'Bir menajerle toplantıdayım haber vereceğim' dedim."
Seçil Erzan: "En kötü şubeye gelirsin."
Mert Çetin: "Şubede rahat konuşamıyoruz. Bizim seninle
her şeyi net ve garanti bir şekilde konuşup ona da anlatmamız lazım. Panik
yapıp hocayı falan arar diye çok korkuyorum."
MUSLERA, SEÇİL ERZAN'A MESAJ ATMIŞ: BELKİ DAHA FAZLA
VERİRSİN
Muslera'nın Seçil Erzan'a attığı mesaj: "Seçil merhaba.
Günaydın. Umarım deprem bölgesinde akrabaların veya arkadaşların yoktur. Son
maçta sakatlandım, yarın yurt dışına uçuyorum. İki hafta sonra döneceğim. O
yüzden ilk ödeme için eve bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödemeleri iki hafta
sonra dönünce alırım. Araya iki hafta girdiği için belki daha fazla
verirsin."
Mert Çetin: "Hala daha fazlayı kovalıyor. Bir şükret be
adamım."
Seçil Erzan: "Ölcem. Hiç ya."
Mert Çetin: "Bugün çok önemli. 2 hafta nefes alıyoruz.
Bugün ödeme yapamazsak 2 hafta geçmez. İşte o zaman büyük panik yapıp hocayı
falan arar diye çok korkarım ki biraz tanıyorsam kesin yapar. Bakma beni bu
zamana kadar neredeyse her gün arıyordu. Hiç yansıtmadım sana."
'SEÇO BAK BU BENİ ÇOK DARLIYOR'
(20 Şubat) Mert Çetin: "Bugün verelim 850'sini ve
rahatlayalım artık. Seço bak bu beni çok darlıyor. Aman diyeyim buna bugün
gitmezsek çok büyük sıkıntımız olur. Meblağı soruyor, 850 mi diyeyim?"
Seçil Erzan: "Çekemedim daha."
(20 Şubat, saat 14.30) Mert Çetin: "Aman Seço. Ben bir
daha parasız gitmem eve."
(20 Şubat, saat 17.36) Seçil Erzan: "Hadi gel."
(21 Şubat) Mert Çetin: "12 yıllık dostluğum bitiyordu.
Çok teşekkür etti dün için. 'Seçil, Patricia'yı çok rahatlatmış' dedi. Bir de
'çarşamba, cuma diye bölmeyelim, cuma direkt 1.2 getirirsiniz' dedi."
(24 Şubat) Mert Çetin: "Aman diyeyim Seço.
Yaşayacağımız kaosu hayal bile edemezsin. Ben bile durduramam, faiz maiz hiç
problem değil. Ne bozuluyorsa bozulsun. Bugün o ödeme yapılmalı. Benim artık
sisteme hiç güvenim kalmadı ve acayip korkuyorum. Bu işe girerken böyle
konuşmamıştık."
'MUSLERA'NIN BİR KONUŞMASI HEPİMİZİ BİTİRİR'
Seçil Erzan: "Gel de bir çözüm bulalım."
Mert Çetin: "Şimdi geliyorum. Bugün bu iş çözülmeli.
Yoksa kimse kurtaramaz. Muslera herkesle konuşur, GS Başkanı dahil emin ol.
Geçen sefer zor durdurduk. Sırf hocayı aramak da yetmez. Bugün en azından
çarşamba günkü ödeme olan 500 bin dolar'ı kesin vermemiz lazım. Sonra hocayı
arar, o hocayla konuşur. En azından 1 ödemeyi yaptık, diğer ödemenin günü kaydı
diyebilelim ki onda da büyük problem çıkaracaktır eminim."
Seçil Erzan: "Konuşacağız, çözmeye çalışıyorum."
Mert Çetin: "Çöz Seçom çöz. Bunun bir konuşmaya
başlaması başta sen olmak üzere hepimizi bitirir."
'BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYIZ BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?'
Mert Çetin: "Nur abla telde 'Ben de korkuyorum' deyince
mahvolduk dedim. Bir de dedin ya 'Size yapmak için Nando'yu erteledik' daha ne
istiyorsa..."
Seçil Erzan: "O da FT'den korkuyor anlayacak
diye."
Mert Çetin: "Seçom, bizimkine(Muslera) daha mesaj
atmadan o bana atmış, 'Akşam bekliyorum sizi' diye. Ben de 'Seçil, 1.192'yi
alacak sonra sana getireceğiz' dedim. Parasız gelmeyin diyor. 8'de sendeyiz dedim."
Seçil Erzan: "Seni bekliyorum."
Mert Çetin: "Bak Seçil, oraya gelip bugün de olmadı
falan dersen bu işin altından kalkamayız biliyorsun değil mi?"
'YA SEN BİZDEN NE İSTEDİN?'
(6 Mart) Mert Çetin: "Bizimki "Günaydın" bile
demeden "Kaçta geliyorsun?" yazmış."
Seçil Erzan: "Akşam gideceğiz."
Mert Çetin: "Hani öğlendi, yine mi yalan? 'Seçil bana
pazartesi kesin hallolacak dedi ben hocayı arayacağım, o kefil oldu bana Seçil
için' dedi."
(8 Mart) Mert Çetin: "Çok üzülerek söylüyorum ama benim
de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun, kağıt istiyorum.
Bütün paramı verdim. Ok yaydan çıktı. Hocayı, Hakan Bey'i kimi bulursa arar
artık. Ne olursun hayatım 650'yi yarın öde. 300-400'le de yetinmez artık
ödemesi var, çok ertelendi biliyorsun."
(10 Mart) Mert Çetin: "Sen direkt Fatih Hoca'yı ara,
çünkü kaleci arayacak. Hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblağı söylemezsen
gelmeyeceğim. Yeter. Hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık."
(10 Mart Saat 18.34) Mert Çetin: "Ya Seçil, 'Bugün 650
gelmezse herkesi arayacağım. Ben artık o şekilde evine falan gitmem kalecinin.
Sesli mesaj attı, 600 verse bile elimdeki kağıtlarla bankaya gideceğim, paramı
isteyeceğim' diyor."
(19.18.50 - Seçil Erzan'dan bir cevap yok) Mert Çetin:
"Neyse belli ki 600 bile yok. Yine boşuna geliyorum. Artık hiçbir şey
yapamam, evine bile gitmem."
(19.09) Mert Çetin: "Hala havale diyorsun. Şaka
gibisin. Cesaretine hayranım. Bu saatten sonra kimse toparlayamaz bu işi.
300-400 falan varsa beni de yorma. Sana karşı saygımı kaybetmek, kalbini kırmak
istemiyorum."
(19.24) Mert Çetin: "Ya sen bizden ne istedin? Bize bu stresi çektiriyorsun. Yazık günah değil mi? Canımdan bezdim, yalanlarından bezdim."
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