Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı: Emre Çolak'ın kardeşinin parayı verdiği gün...

Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:27

Güncelleme: 06.01.2024 - 15:28

Denizbank'ın Levent'teki eski şube müdürü Seçil Erzan'ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda hazırlanan raporda yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bilirkişi tarafından hazırlanan 553 sayfalık raporda, Seçil Erzan’ın Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Emre Çolak’ın kardeşinden para aldırdığı güne ait silinen Whatsapp yazışmaları geri getirildi.

ALİ YÖRÜK’Ü BÖYLE YÖNLENDİRDİ

Emrah Çolak verdiği ifadesinde, Seçil Erzan’a tek seferde 3 milyon 212 bin dolar para verdiğini ifade etti. Çolak, bankada çektiği parayı, Seçil Erzan’ın banka görevlisi diye yönlendirdiği ‘Ali’ isminde birine verdiğini söyledi. 11 Ocak 2023 günü gerçekleşen olayda, parayı Ali Yörük’ün aldığı ortaya çıkmıştı.

İşte o güne ait Seçil Erzan’ın Ali Yörük ile saat saat yazışmaları...

Seçil Erzan o gün sabah saat 08.28’de Ali Yörük’e ilk mesajını atıyor.

Seçil Erzan : Günaydın Alicim, 1 gibi buralarda olur musun lütfen?

Ali Yörük : Günaydın müdürüm.

Seçil Erzan : Lastik olsun yanında Ali. Ali sen 12 gibi buralarda olur musun?

Ali Yörük : 12.30’da olurum.

Saat 12.16 sıralarında, Ali Yörük Seçil Erzan’a mesaj atarak "Müdürüm geldim ben" diyor. Erzan, "Ok haber edecem Alicim" diye cevap veriyor, ikili arasında o gün geçen diyaloglar şöyle devam ediyor:

Seçil Erzan : Ali beni arar mısın. Sorun yok di mi?

Ali Yörük : İçeri girdim Asiye, "10 dakika bekletecem" dedi. "Para geldi kasada" dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.

Seçil Erzan : Çocukla tanıştın mı? (Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ı kastediyor)

Ali Yörük : Yoktu kimse.

Seçil Erzan : Sen geç Emrah bey diye yanına…

Mesajları inceleyen bilirkişi tarafından Seçil Erzan’ın bu mesajının yanına şu notu düşüyor:

"İddianamede belirtildiği üzere Emrah Çolak, 11.01.2023 tarihinde parayı teslim ettiğini beyan ettiğinden ve bu mesaj da 11.01.2023 tarihinde gönderildiğinden ‘Emrah” diye belirtilen şahsın Emrah Çolak olabileceği değerlendirilmiştir."

İkili arasında Emrah Çolak diyaloğu şöyle devam ediyor:

Ali Yörük : Gözlüklü bir çocuk oturuyordu karşısında.

Seçil Erzan : Olabilir sen geç yanına birazdan.

Ali Yörük : Ok. Tanıştım burada arkadaş.

Seçil Erzan : Hazineye gidiyorum dersin, 3218 di mi diye teyit et anladın sen.

Ali Yörük, o gün son mesajı saat 15.42’de atıyor: “Müdürüm müsait olunca arar mısın?”

SEÇİL ERZAN, EMRAH ÇOLAK YAZIŞMALARI

Ali Yörük’e parayı teslim eden Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın o gün Seçil Erzan’la yaptığı yazışma da bilirkişi raporunda yer aldı.

Ali Yörük’ü para için yönlendiren Seçil Erzan, o gün Emrah Çolak’ı da şöyle yönlendiriyor:

Saat 12.23 sıralarında Seçil Erzan, “Emrah sen çıkabilirsin” diyor. “Tamamdır” diyen Emrah Çolak, “Seçil hanım Denizbank genel müdürlük binasına geliyorum ben değil mi? Mecidiyeköy’deyim şu an 8 dakika kaldı” diyor ve ikili arasında yazışma şöyle devam ediyor:

Seçil Erzan : Sen şubeye geçince haber edersin bana.

Emrah Çolak : Çanta alacağım şimdi, sonra şubeye geçeceğim.

Seçil Erzan : Yok yok sen çanta alma. Gruptan Ali bey teslim alacak senden. Sen şubeye geç canım.

“ANNEM DİYE ARAYACAĞIM”

Seçil Erzan’ın bazı müşterilerine, banka yetkilisi diye sahte kişileri telefonda görüştürdüğü iddiaları yer almıştı.

Seçil Erzan’ın bu görüşmelere neden olan bazı yazışmaları da ortaya çıktı. 9 Şubat 2023 günü Seçil Erzan’a mesaj atan Ali Yörük, "Müdürüm müsait misin” diye soruyor. Seçil Erzan Ali Yörük’e, “Annem diye konuşacam ara canım” diyor.

"HOCAYI DA BANA ÖYLE TANIŞTIRDIN"

Seçil Erzan ile dosyada müşteki olarak yer alan Mert Zeydanlı arasında yapılan yazışmalar da bilirkişi raporuna girdi. Mert Zeydanlı ile Seçil Erzan arasında 21 Şubat 2023 günü dikkat çeken diyaloglar yer alıyor.

Seçil Erzan : Selam. Yarın seni bir müşterimle tanıştırsam. Fon senin adına desek 3 var? Ne dersin?

Mert Zeydanlı : Stres olurum derim. Sen bir hallet de işlerini. Yoksa hocayı da mı bana öyle tanışırdın. Sen var ya.

Seçil Erzan : Yok be...

Mert Zeydanlı : Ne zaman bitiyor işlerin?

Seçil Erzan : Deli misin? Kızı hoca ile tanıştıramam ki?

Mert Zeydanlı : Bitir işini de ara konuşalım detaylı.

Seçil Erzan : Sen ikna edersin ben garanti olurum. Tamam.

İkili arasında 24 Şubat 2023 günü diyaloglarında isim vermeden “Hoca” adıyla Fatih Terim’e atıf yapılıyor.

Mert Zeydanlı : Müsait misin bir konuşalım. Hocadan isteyemiyor musun?

Seçil Erzan : Yok onda bitanem. Olsa bin defa.

Mert Zeydanlı : Peki şimdi gitti mi bu para. Endişelenmeli miyim?

Seçil Erzan : Hafta içi olacak onda da.

Mert Zeydanlı : İptal edilmiyor mu bu giriş, daha 24 saat olmadı?

Seçil Erzan : İptal edilmiyor.

Mert Zeydanlı : Çok endişeliyim açık söyliyim.

"BİZİM HAZİNE GİBİ GÖRÜŞ"

Seçil Erzan, 28 Şubat 2023 günü Mert Zeydanlı’ya mesaj atarak, telefonla arayacağını, kendisinin banka görevlisi gibi konuşmasını istiyor.

İşte o diyaloglar:

Seçil Erzan : Merhaba Mert. Seni arıcam bizim hazine gibi görüşebilir misin?

Mert Zeydanlı : Ben bugün anneannemi PET’e getirdim.

Seçil Erzan : İkna etmeye çalışıyorum.

Mert Zeydanlı anneannesinin kolon kanseri çıktığını söylüyor. Üzüldüğünü ifade eden Seçil Erzan yazışmaya şöyle devam ediyor:

Seçil Erzan : 10 milyon diyecektim. Güzel konuş 2 milyon girişte şu anda 3.400.

Mert Zeydanlı : Yani.. Seçil neyse...

Seçil Erzan : Güzel güzel konuşsana.

Mert Zeydanlı : Ya sen nerede olduğumu görsen. Pat diye. Yaz ne söylememi istiyorsan 10 dakika sonra arayım, konuşayım.