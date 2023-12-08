Seçil Erzan'ın telefonundan Fatih Terim mesajı çıktı: 'Gereğini yap lütfen'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 09:55

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:13

Bankacı Seçil Erzan’ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi futbol camiasının ünlü isimlerini yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Yüksek gelir vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Erzan’ın, tutukladıktan sonra avukatı aracılığıyla 3 milyon dolar dolandırdığı iş insanı İsmail İbrahim Çağlar’a haber göndererek, “Biz size şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz” dediği ortaya çıktı.

"TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME YAPABİLİRİZ" DEMİŞ

Çağlar ise emniyetteki ifadesinde olayın ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen ilginç telefon konuşmasını şöyle anlattı:

“Seçil Erzan isimli şahsın avukatı olduğunu beyan eden Nadide Karaaslan, 21.04.2023 (Seçil Erzan 11.04.20023’te tutuklandı) tarihinde Whatsapp uygulaması üzerinden aradı ve bana ‘Seçil hanım çok üzgün ve pişman, sizden almış olduğu parayı inkar etmiyor ama şu anda parası yok’ dedi, ben de o esnada hastanede olduğumu ve tedavi olduğumu ancak isterse kendisi ile hastanede buluşabileceğimi söyledim. Avukat olduğunu beyan eden şahıs buluşmayı planladığımız tarihte gelmedi ve beni tekrar 28.04.2023 tarihinde aradı, bu sefer ise bana ‘Biz şu anda sadece 100 bin dolar ödeme yapabiliriz, onu da taksitler halinde yapabiliriz’ dedi. Ben de kendisine olayın mahkemede çözülebileceğini söyledim ve ödeme yapmasını istemedim.”

ERZAN'IN AVUKATI KONUŞTU

Çağlar’ın iddialarını yanıtlayan Erzan’ın avukatı Nadide Nazlı Karaaslan ise konuşmayı doğrulayarak, “Ancak taksit olayı doğru değil. İsmail İbrahim Çağlar’ın da herhangi bir özelliği yok. Adamın hesabında kalan bir para varmış, Seçil de adam parasını alsın diye düşündü. ‘Kimseye yaramayacak bir para, bari adam alsın. Bankada kalacağına hakkını alsın’ dedi. O para da yurtdışında varlık barışı ile geldiği için kesintiler oluyormuş hesapta, o yüzden hesapta fazla kalmış” dedi.

'GÖRÜŞMÜYORUZ' DEMiŞTi: 6 AYDA 143 KEZ ARADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre fon dolandırıcılığı suçlamasıyla 216 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan’la 10-12 yıl gönül ilişkisi yaşadığını, ancak 2019 yılı ortalarından beri hiç görüşmediğini iddia eden Nuri Köşkdere’nin ifadesini HTS kayıtları yalanladı. Köşdere’nin Seçil Erzan’la, skandalın patladığı 7 Nisan günü beş defa olmak üzere son altı ayda 143 görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Davaya bakan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum)’dan talep edilen HTS kayıtlarına göre; Köşkdere’nin kendisine ait Köşkdere Otomotiv şirketi üzerine kayıtlı olup, emniyette verdiği ifadede şahsi iletişim numarası olarak sunduğu 0532 313 xx xx numaralı telefonla Seçil Erzan üzerine kayıtlı 0532 318 xx xx numaralı şahsi telefon numarası arasında 7 Kasım 2022 ile skandalın ortaya çıktığı 7 Nisan 2023 tarihleri arasında 143 konuşma ve mesajlaşma yaptığı ortaya çıktı.

FATİH TERİM MESAJI