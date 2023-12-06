MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Seçil Erzan’ın maaşı…

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:57

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:11

Türkiye’yi sarsan skandal dolandırıcılık vurgununda, Seçil Erzan’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan ‘Nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.

75 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

ÇORLU’DA ARSA SATIN ALDI

Ortaya çıkan Seçil Erzan analiz raporunda dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtilen raporda fakat denilerek şu ayrıntıya dikkat çekiliyor:

“Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.

KREDİ ÇEKMİŞ

Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan’ın 2022 yılı mart ve nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki adet bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer alıyor. Ayrıca Seçil Erzan’ın, bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde ‘Bozcaada’ ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekiliyor.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ

Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.

MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan’ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki yüzde 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

Raporda, Seçil Erzan’ın Denizbank Çorlu Orion Şubesi'nde bir kiralık kasası olduğu belirtiliyor. Bu kasadan çıkan altınlara el konulmuştu.

YÖRÜK'ÜN ÜZERİNDE 16 ADET ARSA ÇIKTI

Dosyada şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de MASAK çalışma yaptı. Ortaya çıkan MASAK raporuna göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.

Buna karşın Ali Yörük ve eşinin üzerinde olan tamamı Tekirdağ’da bulunan, toplam 16 adet arsa, tarla ve evi 2019-2022 arasında satın aldıkları ortaya çıktı. MASAK Ali Yörük’le ilgili 2022 ve 2023 yıllarına ait şüpheli bulduğu işlemleri şöyle sıraladı.

YÖRÜKLERİN PARA TRANSFERİ DOSYADA

Ali Yörük, 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına gönderdi. Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e, 700 bin lira gönderildi. Aslı Yörük, arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde, 1 milyon 233 bin lira transfer etti. Atilla Yörük’e 11 işlemle 2 milyon 516 bin lira gönderdi.