Seçim bürosuna saldıran şüpheliden şikayetini alkolü bırakması şartıyla geri çekti

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, seçim bürosunun camını kıran ve alkollü olduğu belirlenen Ü.S.'den (48) 'alkolü bırakma' sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

DHA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:14
Seçim bürosuna saldıran şüpheliden şikayetini alkolü bırakması şartıyla geri çekti
Abone Ol google-news

Olay, dün 01.30 sıralarında Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun önünden geçen Ü.S., parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ü.S.'yi gözaltına aldı. Ü.S.'nin alkollü olduğu belirlenirken, Hamdemir, kendisinden özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Ü.S.'den 'alkolü bırakma' sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

"MÜNFERİT BİR OLAY"

Hamdemir, saldırganın alkol bağımlısı olduğunu belirterek, "Vatandaş benden özür diledi. Ben de eğer alkolü bırakırsa kendisinden şikayetçi olmayacağımı, kendisini affedeceğimi beyan ettim. O da bize bu sözü verdi. Cam önemli değil. Burada bize duyarlı olan tüm Polatlılı vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkan adaylarına teşekkür ederim. Alkolü bırakırsa onu affedeceğiz, o da bize bu sözü verdi. İnşallah da güzel bir işe vesile olmuş oluruz. Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay" dedi.

 


Yeniden Refah Partisi haberleri Polatlı haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosunun camları kırıldı: 1 gözaltı

Ankara'da Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosunun camları kırıldı: 1 gözaltı
AKP'li isimlerin ardından... Yeniden Refah Partisi şimdi de MHP'li belediye başkanını aday gösterdi

AKP'li isimlerin ardından... Yeniden Refah Partisi şimdi de MHP'li belediye başkanını aday gösterdi
Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: AKP vefa borcunu ödesin

Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: AKP vefa borcunu ödesin

En Çok Okunan Haberler