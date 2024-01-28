Seçim bürosuna saldıran şüpheliden şikayetini alkolü bırakması şartıyla geri çekti

Yayınlanma: 28.01.2024 - 14:14

Güncelleme: 28.01.2024 - 14:14

Olay, dün 01.30 sıralarında Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun önünden geçen Ü.S., parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ü.S.'yi gözaltına aldı. Ü.S.'nin alkollü olduğu belirlenirken, Hamdemir, kendisinden özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Ü.S.'den 'alkolü bırakma' sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

"MÜNFERİT BİR OLAY"

Hamdemir, saldırganın alkol bağımlısı olduğunu belirterek, "Vatandaş benden özür diledi. Ben de eğer alkolü bırakırsa kendisinden şikayetçi olmayacağımı, kendisini affedeceğimi beyan ettim. O da bize bu sözü verdi. Cam önemli değil. Burada bize duyarlı olan tüm Polatlılı vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkan adaylarına teşekkür ederim. Alkolü bırakırsa onu affedeceğiz, o da bize bu sözü verdi. İnşallah da güzel bir işe vesile olmuş oluruz. Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay" dedi.