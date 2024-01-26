Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması: AKP vefa borcunu ödesin

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Yeniden Refah Partisi (YRP) Şanlıurfa ve Elazığ’da AKP’nin eski milletvekillerini belediye başkan adayı olarak açıkladı.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak şu anda devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “AKP yöneticileriyle YRP yöneticileri pazartesi akşamı görüşme yaptılar. Heyetin somut tekliflerle gelmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Ama çok da değişen bir şey olmadı. Bakalım 4. görüşmede nasıl bir yol alacağız ama fazla ümitli değilim” dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın YRP desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının belirlenmesinde de sona gelindiğini kaydeden Altınöz, “Yakın bir zamanda ittifak söz konusu olmazsa kendi adaylarımızı açıklayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.