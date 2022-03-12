Seçim çalışmaları hızlandı: CHP Antalya'da kampa girecek

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24-25 Mart'ta "İktidara Hazırız" sloganıyla Antalya'da tüm örgütün katılımı ile kampa girecek.

Seçime dönük çalışmalarını sürdüren CHP, 24-25 Mart'ta Antalya'da kamp yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki kampın sloganı ise "İktidara Hazırız" şeklinde belirlendi. "Büyük Örgüt Buluşması" adını taşıyacak kampa milletvekilleri hariç, Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları katılacak.

SANDIK VE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak kampta, ilk olarak örgütün soruları ve çözüm yöntemleri ele alınacak. Örgüt temsilcileri, alandaki çalışmalarının yanı sıra seçime yönelik üye ve sandık bazlı çalışmaları hakkında bilgi de sunacaklar.

Sandık ve seçim güvenliği, sandık görevlilerinin eğitimi, sandık tutanaklarının temini gibi konuların da ele alınacağı kampta, seçmene ulaşmada izlenecek yöntemler de masaya yatırılacak.

Doğu Masası başta olmak üzere, CHP'nin bölgelerde yürüttüğü üye kaydı çalışmalarının da görüşüleceği kampta, özellikle milletvekili çıkarılamayan illerdeki son durum da değerlendirilecek.