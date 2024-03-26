Binlerce dolarlık kripto dolandırıcılığı: Şüpheli aranıyor!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:43

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:43

Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Yeşilce mahallesinde yaşayan A.K.’yi (47) arayan ve kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahıs, Paribu işletmesinde bulunan kripto para hesabının güvende olmadığını ve kripto varlıklarını gönderdiği güvenli hesaba aktarmasını istedi.

A.K. bunun üzerine 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını şüphelinin bildirdiği hesaba aktardı.

Ardından şahsı yaptığı işlem için telefonla arayan A.K. ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu.

Dolandırıcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.



