Binlerce dolarlık kripto dolandırıcılığı: Şüpheli aranıyor!

Arsin'de bir kişi 13 bin 430 bin dolarlık kripto varlığını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcının tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:43
Binlerce dolarlık kripto dolandırıcılığı: Şüpheli aranıyor!
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Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Yeşilce mahallesinde yaşayan A.K.’yi (47) arayan ve kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahıs, Paribu işletmesinde bulunan kripto para hesabının güvende olmadığını ve kripto varlıklarını gönderdiği güvenli hesaba aktarmasını istedi.

A.K. bunun üzerine 13 bin 430 dolar değerindeki kripto varlığını şüphelinin bildirdiği hesaba aktardı.

Ardından şahsı yaptığı işlem için telefonla arayan A.K. ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu.

Dolandırıcı şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.



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