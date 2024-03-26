Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?

Seçim günü AVM'lerin kapalı ya da açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:26
Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?
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Seçim yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi yerler umumi eğlence işyerleri kapalı olacak. Peki,  Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? 

Seçim günü sadece eğlence merkezlerinin kapalı tutulabileceği açıklandı. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.


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