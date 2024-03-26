Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:26

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:26

Seçim yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi yerler umumi eğlence işyerleri kapalı olacak. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Seçim günü sadece eğlence merkezlerinin kapalı tutulabileceği açıklandı. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.