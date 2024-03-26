Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?
Seçim günü AVM'lerin kapalı ya da açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?
Seçim yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi yerler umumi eğlence işyerleri kapalı olacak. Peki, Seçim günü AVM'ler açık mı? 31 Mart Pazar günü AVM'ler kaçta açılacak?
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?
Seçim günü sadece eğlence merkezlerinin kapalı tutulabileceği açıklandı. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 100’den fazla hemşire istifa etti!
- TFF'den 'kayyum' iddialarına yanıt!
- 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'
- DNA sonuçlarında 'aile içi ilişki' patlaması!
- TİP 'uzman mütalaasını' açıkladı
- Dallas ile Bitigen arasında olay konuşma!
- Selim Gülgören hedef gösterdi: 'Ellerinde içki...'
- Emeklilere zam yerine özel indirim
- ‘Aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan'
- Karabük'te KYK yurdunda intihar!