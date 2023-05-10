Seçim günü hava durumu nasıl olacak? 14 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 16:17

Güncelleme: 10.05.2023 - 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacak. Bu yıl Anneler Günü, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile aynı gün gerçekleşecek.

14 MAYIS'TA HAVA NASIL OLACAK?

Seçim günü olan 14 Mayıs 2023'te yurdun batı kesimlerinin az bulutlu olması beklenirken, Doğu Karadeniz'de yağış görülüyor.

14 MAYIS'TA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul 20 derece

Ankara 22 derece

İzmir 26 derece