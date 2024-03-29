Yerel seçime saatler kala seçim yasaklarının ayrıntıları

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:50

Güncelleme: 29.03.2024 - 18:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçim yasakları için ayrıntılar belli oldu.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Oy verme işlemi ülke genelinde saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Buna göre seçim yasakları 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yasaklar, gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

YSK kararına göre yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

31 Mart’ta saat 18.00’e kadar her türlü yayın organının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak olacak.

Saat 18.00-21.00 arasında yalnızca YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest bırakılacak ancak YSK inisiyatifi ile süreyi öne çekebilecek.

PROPAGANDA YASAKLARI

YSK'nin takvimine göre propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Buna göre; siyasi partiler ve bağımsız adaylar, propaganda süresi bitene kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet siteleri üzerinden sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince ilçe seçim kurullarının belirlediği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması ise yasak olacak.

Elektronik posta adreslerine gönderilecek mesaj, sabit telefonlara sesli, görüntülü veya yazılı iletilerle propaganda yapılması yasak olacak. Siyasi parti üyeleri ile bu yasağın kapsamının dışında yer alıyor.

Bakan ve milletvekillerinin yurtiçindeki seçim propagandası gezileri, makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen araçlarla yapılamayacak.

Seçimlerden 10 gün önce basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler yayımlanamayacak.