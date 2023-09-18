Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:19

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:19

İYİ Parti, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idare seçimleri için adres bildirimlerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu. Bu gelişmeden sonra yurttaşlar adres değişikliği hakkında araştırmalara başladı. Peki, Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır? Seçimlerden kaç gün önce ikametgah değişikliği yapılır? Seçim öncesi ikametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet'ten adres değişikliği yapılır mı?

E-DEVLET ÜZERİNDEN İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” ekranına gidilir.

“Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım” seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.

SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.

2024 YEREL SEÇİM ÖNCESİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İYİ Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada adres bildirimlerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.