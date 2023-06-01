Seçim kutlamalarında maganda kurşunuyla vurulan çocuk hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından yaralanan Emirhan Gelgir, yaşam mücadelesini kaybetti. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen fail ise henüz bulunamadı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa'da yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Magandaların açtığı ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir (14) adlı çocuk başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
FAİL HÂLÂ BULUNAMADI!
Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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