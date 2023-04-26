Seçim minibüsünde AFAD skandalı! Bakan Yanık hem kabul etti hem hedef gösterdi

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:28

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:21

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolilerinin görüntülenmesine ilişkin Cumhuriyet'in haberi gündeme bomba gibi düştü.

Seçim propagandası için giydirme yapılan araçlardan birinde, AFAD tarafından hazırlanan yardım kolileri görüntülendi. Cumhuriyet’in ulaştığı bölgedeki yurttaşlar, yardım kolilerinin Yanık’ın da fotoğrafının yer aldığı bu araçtan dağıtıldığını iddia etti. Söz konusu haberin ardından Yanık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan, durumun bilgisi ve kontrolü dışında gerçekleştiğini söyledi. Yanık paylaşımında, "Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir" dedi.

Yanık açıklamasının devamında şunları söyledi:

Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır.

"Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."