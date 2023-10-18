Seçim öncesi kıyak! İktidar, AKP’li belediyelerin olduğu kentlerdeki raylı sistemlerinin yapımını devraldı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca devralınmasını öngören cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre bazı kentlerdeki raylı sistemlerin yapım işi bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda devralınan projeler şöyle:

Bursa Üniversite-Görükle uzatma hattı. Kocaeli kuzey hafif raylı sistem hattı 1. aşama. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait proje kapsamındaki Adapazarı-Serdivan raylı sistem hattı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait raylı sistem hattı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait raylı sistem hatları araç alımı.

METRODA ‘U’ HARFİ

2019 yılında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehir belediyesinin CHP tarafından kazanılmasının ardından iktidar, metrolara yönelik adım atmıştı. CHP’li belediyeler, metro hattı için bakanlıktan izin beklerken İstanbul ve Ankara’da bakanlık tarafından inşa edilen metro hatlarında “M” değil, “U” harfini kullanılmaya başlanmıştı. CHP’den bu adıma “AK Parti iktidarı İstanbul’daki 2019 seçimlerini hâlâ hazmedemiyor. Milyonlarca vatandaşın kullandığı metro hatlarında kullanılan evrensel simge yerine ‘U’ harfinin tercih edilmesi de bunun göstergesi.

AK Parti iktidarı ‘U’ harfini kullanmak istiyorsa kendi çelişkili politikalarını simgesi olarak kullanabilir” tepkisini göstermişti. Ankara’da da bakanlığa devrilen metro için doğrudan Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden kesinti yapılması, tartışma yaratmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosu yaklaşık iki yıl boyunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca onay beklemişti.

ONAY VERİLMEMİŞTİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Metrosu 2. Etabı’na “borçlanma kriterlerinin uygun olmadığı” gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmemişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Mersin metrosu projesi için 900 milyon liralık borçlanma yetkisini 16 Ağustos 2021 tarihinde büyükşehir belediye Meclisinden almış ancak borçlanma yetkisi yaklaşık 24 aylık beklemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca geçen ağustos ayında onaylanmıştı.