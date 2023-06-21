Seçim sonuçları Erdoğan'ı yalanlıyor... AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:35

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AK PARTİ'YE ÇIKAN OY YÜZDE 99"

Erdoğan, seçimlerde bir İslam ülkesinde yüzde 99 oranında oy aldığını, bu bilgiyi de kendisine o ülkenin temsilcisinin verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Tercihini demokratik yollarla gösteren tüm vatandaşlarıma, depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kimi zaman kilometrelerce yol gitme pahasına, demokrasimize güç veren yurt dışındaki vatandaşlarıma minnettarlığımı özellikle ifade ediyorum. Gurbetçilerimiz her iki seçimde de adeta sandıklara koşarak Türkiye'nin iftihar vesilesi olmuştur. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Seçim sürecimiz yüz milyonlar tarafından yakından takip edildi. Dün yine İslam dünyasından bir, ülkenin ismini vermeyeceğim, temsilcisi ziyaretime geldi. Dedi ki 'Bizde AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99.'"

AÇIKLAMA VERİLERLE UYUŞMUYOR!

Ancak Erdoğan'ın bu açıklaması, 28 Mayıs seçim sonuçları ile benzerlik göstermiyor.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda AKP'nin yüksek oy aldığı ülkelerdeki veriler şu şekilde:

*Lübnan - Yüzde 93.36

*Ürdün - Yüzde 80.48

*Mısır - Yüzde 65.94

*Belçika - Yüzde 54.97

*Pakistan - Yüzde 56.40

*Avusturya - Yüzde 54.75

*Hollanda - Yüzde 53.36

*Kırgizistan - Yüzde 51.25

*Almanya - Yüzde 50.52

*Fransa - Yüzde 48.23

Erdoğan'ın yüksek oy aldığı ülkelerdeki veriler ise şu şekilde:

*Lübnan - Yüzde 95.4

*Ürdün - Yüzde 90.4

*Mısır - Yüzde 78.6

*Belçika - Yüzde 74.7

*Pakistan - Yüzde 73.9

*Avusturya - Yüzde 73.9

*Hollanda - Yüzde 70.6

*Kırgizistan - Yüzde 68.7

*Almanya - Yüzde 67.2

*Fransa - Yüzde 66.8