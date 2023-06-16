Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:09

Güncelleme: 16.06.2023 - 10:11

Türkiye bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim sona erse de, seçim sonrası gündemi siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor.

'ÖZEL EKİP KURDURDU' İDDİASI

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin yönetimindeki 11 büyükşehri almak için çalışma başlattığı ve özellikle İstanbul ve Ankara'nın alınması amacıyla özel ekip kurdurduğu iddia edildi.

"ÖZELLİKLE İSTANBUL KONUSUNDA TAKINTILI"

Gazeteci Nuray Babacan, "CHP, kendi içinde tartışadursun… Erdoğan’ın CHP planı" başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın kurdurduğu özel ekip, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta bu illerden çıkan sonuçları sandık sandık analiz edecek. Sandık seçmen listeleri baz alınarak, daha önce AKP’ye oy verdiği düşünülen, ama son seçimlerde partiden uzaklaşmış veya sandığa gelmemiş isimlerle temasa geçilecek. Erdoğan, özellikle İstanbul konusunda takıntılı. Son seçimlerde İstanbul’daki bazı ilçelerde oy kaybının nedenleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanına detaylı bir rapor sunulacak."

"MEHMET ŞİMŞEK'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR..."

AKP’deki önceliğin yerel seçimler olduğunu belirten Babacan, "Ancak bunun için önce genel seçimlerdeki vaatleri için gerekli kaynağı yaratmak, ardından yerel seçimler vaatlerini finansa edecek yeni kaynak bulmak gerekecek. 'Asgari ücret düzenlemesi, bayram ikramiyesi, kamu çalışanlarına zam, emekli maaşlarına artış, öğrencilere eğitim harçlığı' derken ekonomik dengeleri oluşturmaktan sorumlu bakan Mehmet Şimşek’i zor günler bekliyor" dedi.