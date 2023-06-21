Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert sözlerle hedef aldı!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:32

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ilk kez konuştu.

"ORTAKLARI ARTIRMAK NETİCEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme başlama törenindeki ‘büyük kucaklaşma çağrısı'nı unutarak, muhalefeti sert sözlerle hedef aldı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6'lı değil gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine dair şunları söyledi:

"Dün İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi ve dedi ki 'Biz de AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99.' Tabi bunlar şunu gösteriyor, ne diyorlar 6'lı masa şimdi ne diyor, 'Gerekirse 16'lı masa'. Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez bu millet eser ister hizmet ister.

Yaklaşık 1.5 sene önce malum bir masa kurdular. Kıyıda köşede kim varsa oy oranına bakmadan masada toplandılar. Yaptıkları onca görüşmenin sonunda millete bir şey sunamadılar. Kurdukları masa bizzat kendi tarifleriyle kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben 'kumar masası', 'noter masası' demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı, bu kadar basiretsiz. Neticesi ortada. Güya güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi. Sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı ucube sistemi millete dayattılar. Vizyon ve proje konusunda açıklarını kapatmak için en kirli etik dışı seçim yarışını birlikte yürüttüler."

ANAYASA ÇAĞRISI YAPTI!

Erdoğan ayrıca, başörtüsü için anayasa değişikliği çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

"Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay bay Kemal bizim vatandaşın yaşam tarzıyla uzaktan yakından alakamız yoktur , o sizin derdiniz. Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla uğraştınız. Ve sahtekarlık yaptınız. Yeri geldiniz aldınız yanınıza başörtülü kızımızı rozet taktınız, biz de başörtülülerden yanayız dediniz. Yalan. Eğer dürüstseniz samimiyseniz başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım.

Kandil'den Pensilvanyaya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Ortaklarınız itiraz etti mi? Edemediniz dirsek temasınız var. Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru! Bay bay Kemal siz LBTC'siniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ne AKP, ne MHP ne cumhur ittifakının üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU DA HEDEFTE!

Muhalefetin seçim sürecindeki çalışmaları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik. Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul'a diğerini Ankara'ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk. Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz.

Önümüzdeki dönemde siyasetin kalibre ve kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ben size inanıyorum. Muhalefetin hiçbir temeli olmayan korku, istismar siyasetini asaletimizden taviz vermediğimiz çalışmalarla boşa çıkardık. Projelerimizi ortaya koyduk, yaptıklarımızı anlattık. Altyapıdan üstyapıya kadar durmak yok yola devam dedik. 85 milyona müjdeler vermeye devam ettik. Onlar popülizm bataklığında boğulurken biz halkımızın huzuruna eserlerimizle çıktık. Durmak yok yola devam dedik."

CHP'DEKİ 'DEĞİŞİM' TARTIŞMALARI

Erdoğan, CHP içindeki 'değişim' tartışmaları kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ise şu sözleri söyledi:

"Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bize ne ya! Zaten su alan geminin dümenine o gelmiş, bu gitmiş hiçbir önemi yoktur."