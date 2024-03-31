Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için sandık başına gitti. YSK'nin kurallarına göre seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:25
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen, istediği belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından seçmenler seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart Yerel Seçimleri için yurttaşlar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma işleminin 17.00'de bitmesinin ardından oy sayımı başlayacak. Saat 18.00'den itibaren sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime ilişkin açıklama yapabilecek.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçimm sonuçları açıklanacak. 



31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri yerel seçimler haberleri oy kullanma haberleri oy sayımı haberleri

İlgili Haberler

Seçim günü bit kırmak

Seçim günü bit kırmak
Ankara'da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yerel seçimlerde siyasilerin nerede oy kullanacakları belli oldu

Yerel seçimlerde siyasilerin nerede oy kullanacakları belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de kaç seçmen var?

Türkiye'de kaç seçmen var?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi

Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu