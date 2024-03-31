Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 09:25

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen, istediği belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından seçmenler seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart Yerel Seçimleri için yurttaşlar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Oy kullanma işleminin 17.00'de bitmesinin ardından oy sayımı başlayacak. Saat 18.00'den itibaren sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime ilişkin açıklama yapabilecek.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından seçimm sonuçları açıklanacak.



