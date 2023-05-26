Seçim şovu sağlık emekçisine ıstırap oldu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:43

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:43

İktidarın seçimlere yönelik propaganda çalışmaları devam ederken bitmeyen projelerin art arda açılışı yapılıyor. Geçen günlerde Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen Hatay’da Defne Devlet Hastanesi’nin inşaatı bitmeden açılışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Alelacele açılışı yapılan hastanenin henüz resmi olarak hastane statüsüne girmediği ve bu kurumda çalışmak için görevlendirilen sağlık emekçilerinin ise resmi görevlendirilme yazısının olmadığı öğrenildi. Öte yandan kurumda çalışan doktorlara 6 saate varan ek mesai uygulandığı da ifade edildi.

SEÇİME YETİŞSİN DİYE...

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Komite Üyesi Onur Naci Karahancı, resmi olarak görevlendirilmesi başka kurumlarda olan sağlık emekçilerinin söz konusu hastanede çalıştırıldığını belirtti. Hastanenin seçime yetişmesi için henüz tamamlanmadan açıldığını ifade eden Karahancı, “Yetkililer süreci politik kaygılarla yönetiyor. Hastane henüz resmiyette görünmüyor. ‘Hastane açtık’ diye açıklama yapılıyor ancak bu kurum bir hastanenin taşıması gereken özellikleri taşımıyor. Burada yalnızca polikinlik hizmeti veriyor. Ayrıca hastanenin inşaatı da hâlâ devam ediyor” dedi.

SÖZLÜ TALİMAT VERİYORLAR

Söz konusu hastanede görevlendirilen ve ismini vermek istemeyen bir doktor ise kadrosunun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göründüğünü ancak çalışmak için Defne Devlet Hastanesi’ne çağırıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Görevlendirmem Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapıldı. Ancak daha sonra Defne Devlet Hastanesi’nden çağrıldım. Hastaneye gittiğimde görevlendirme kağıdımı sordum ancak bana resmi bir görevlendirme yazısı olmadığını ve sözlü bir talimatla çalışacağımı söylediler. Ben de sorumluluklarımın resmi olarak diğer hastanede olması gerekçesiyle resmi bir yazı olmadan söz konusu kurumda çalışamayacağımı ifade ettim. Görevi reddetme tutanağı ile tehdit ettiler. Görevlendirme yazım olmadan çalışmayacağım konusunda ısrarcı olunca, söz konusu yazının olmadığını ve gidebileceğimi söylediler.”